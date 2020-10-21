"Без Карабаха нет Армении": Пашинян сделал заявление о войне с Азербайджаном

Пашинян призвал формировать в Армении отряды самообороны.
На данный момент Азербайджан и Армения не смогут придти к мирному соглашению по решению вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Без Арцаха нет армянского государства, поэтому армяне должны взять в руки оружие и бороться до тех пор, пока не появится возможность для урегулирования конфликта в дипломатической плоскости.
Об этом заявил премьер-министр республики Армения Никол Пашинян в ходе своей видеотрансляции в социальной сети Facebook.
По его словам, стороны конфликта сейчас далеки от мирного урегулирования вооруженной конфронтации.
"Дипломатического решения карабахского вопроса на данном этапе нет, и еще долго не будет", - цитирует Пашиняна российское информагентство РИА Новости.
Более того, армянский премьер полагает, что без Нагорного Карабаха нет армянского государства. Поэтому армяне должны продолжать воевать до тех пор, пока не появится возможность для достижения мира.Читайте такжеАлиев заявил о взятии новых городов в Карабахе: появился ответ Еревана
"Без Арцаха нет Армении. По этому защита прав народа Арцаха означает защиту прав народа Армении. А это сегодня означает взять в руки оружие и бороться столько времени, пока не появится возможность для приемлемого дипломатического решения", - передает слова Пашиняна Telegram-канал Karabakh Records.
Также армянский глава правительства призвал органы местного самоуправления начать формирования отрядов самообороны.
"Пашинян обратился ко всем мэрам, главам общин, органам местного самоуправления с призывом взять на себя лидерство, организовать отряды самообороны для защиты права армянского народа на мирное существование", - цитирует Никола Пашиняна Telegram-канал Баграмян 26.Читайте такжеАлиев оценил вероятность полномасштабной войны Азербайджана с Арменией
Конфликт в Нагорном Карабахе
- После вспышки вооруженной конфронтации Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе война между двумя государствами продолжается по настоящее время.
- 10 и 18 октября Баку и Ереван договаривались об установлении перемирия в зоне конфликта, однако оба раза режим прекращения огня был сорван. Стороны обвинили в нарушении договоренностей друг друга.
- Третий президент Армении Серж Саргсян заявил, что Азербайджан не сможет полностью взять под контроль Нагорный Карабах военным путем и призвал к переговорам.
- В Азербайджане тем временем акцентировали внимание на том, что азербайджанская армия была готова к взятию Нагорного Карабаха еще в начале 2000-х годов, однако тогда для этого не было возможности. Теперь преимущество на стороне Баку, который называет войну в Карабахе "отечественной".
- В МИД Армении заявили, что Ереван пока не намерен обращаться в ОДКБ, так как Ереван и Баку не ведут войну на территории Армении. Однако армянская сторона будет готова рассмотреть такую возможность.