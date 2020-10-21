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"Без Карабаха нет Армении": Пашинян сделал заявление о войне с Азербайджаном

21 октября 2020, 16:12

Пашинян призвал формировать в Армении отряды самообороны.

Пашинян
Армения будет воевать до тех пор, пока не появится маневр для переговоров - Пашинян / Reuters

На данный момент Азербайджан и Армения не смогут придти к мирному соглашению по решению вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Без Арцаха нет армянского государства, поэтому армяне должны взять в руки оружие и бороться до тех пор, пока не появится возможность для урегулирования конфликта в дипломатической плоскости.

Об этом заявил премьер-министр республики Армения Никол Пашинян в ходе своей видеотрансляции в социальной сети Facebook.

По его словам, стороны конфликта сейчас далеки от мирного урегулирования вооруженной конфронтации.

"Дипломатического решения карабахского вопроса на данном этапе нет, и еще долго не будет", - цитирует Пашиняна российское информагентство РИА Новости.

Более того, армянский премьер полагает, что без Нагорного Карабаха нет армянского государства. Поэтому армяне должны продолжать воевать до тех пор, пока не появится возможность для достижения мира.Читайте такжеАлиев заявил о взятии новых городов в Карабахе: появился ответ Еревана

"Без Арцаха нет Армении. По этому защита прав народа Арцаха означает защиту прав народа Армении. А это сегодня означает взять в руки оружие и бороться столько времени, пока не появится возможность для приемлемого дипломатического решения", - передает слова Пашиняна Telegram-канал Karabakh Records.

Также армянский глава правительства призвал органы местного самоуправления начать формирования отрядов самообороны.

"Пашинян обратился ко всем мэрам, главам общин, органам местного самоуправления с призывом взять на себя лидерство, организовать отряды самообороны для защиты права армянского народа на мирное существование", - цитирует Никола Пашиняна Telegram-канал Баграмян 26.Читайте такжеАлиев оценил вероятность полномасштабной войны Азербайджана с Арменией

Конфликт в Нагорном Карабахе

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