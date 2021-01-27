"Мир не готов к следующей пандемии": Билл Гейтс озвучил мрачный прогноз

Следующая панлемия может быть еще хуже.
Мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.
По его словам, мир не готов "к следующей пандемии".
"Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать", — заявил он в интервью Süddeutsche Zeitung.
Гейтс считает, что COVID-19 стал частью жизни в той же степени, что и землетрясения или изменение климата. Он отметил, что лучшие возможности диагностики позволили бы быстрее выявлять инфицированных и значительно снизить количество умерших.
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"Мы должны извлечь урок… Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже", — добавил он.
Пандемия коронавируса
- В Роспотребнадзоре похвастались, что специалисты ведомства первыми в мире сфотографировали британский штамм коронавируса, известный как VUI-202012/01.
- Эксперт по инфекционным заболеваниям Джереми Фаррар опасается, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, может быть предвестником новой, особенно опасной фазы пандемии COVID-19.
- Академик РАН Виталий Зверев считает, что британский вирус-"мутант" не повлияет на то, что пандемия COVID-19 растянется во времени, а зараженных опасной болезнью станет больше.