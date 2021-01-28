Миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗ

Миру грозит пандемия вируса Nipah / Reuters

Мир еще не успел преодолеть пандемию коронавируса, а во Всемирной организации здравоохранения уже бьют тревогу из-за риска новой пандемии из-за вируса Nipah (Нипах) или NiV.

Смертность от заболевания может составить 40-70%, а сам вирус очень быстро распространяется. Лекарства от него пока что не существует, пишет The Guardian.

"Вирус Нипах – еще одно развивающееся инфекционное заболевание, вызывающее большую озабоченность. Нипах может "взорваться" в любой момент. Следующая пандемия может быть лекарственно-устойчивой инфекцией", – отметила директор организации Access to Medicine Foundation Джаясри К Айер.

Впервые вирус обнаружили в 1999 году во время вспышки болезни в Малайзии среди фермеров-свиноводов, живущих на реке Нипах, откуда заболевание и получило имя. После этого в Южной Азии произошло еще 12 вспышек болезни.

Переносчиком являются представители семейства крылановых, в том числе летучие лисицы. Сами животные не болеют. Заражение людей происходило после контакта с больными свиньями, а также в результате употребления плодов - фиников, свежего сока финиковой пальмы, загрязненного выделениями зараженных крыланов.

Болезнь может протекать бессимптомно, а в тяжелых случаях вызывать серьезные респираторные проблемы, энцефалит, отек мозга.

Для профилактики NiV ВОЗ рекомендует сократить доступ летучих мышей к финиковым пальмам и другим свежим продуктам питания. Свежесобранный финиковый сок необходимо кипятить, а фрукты - мыть и очищать от кожуры перед употреблением.

При обращении с заболевшим животным следует носить перчатки и защитную одежду, а также соблюдать рекомендуемые процедуры убоя и выбраковки.

Что касается снижения риска передачи вируса от человека к человеку, ВОЗ рекомендует избегать физического контакта с людьми, инфицированными NiV, регулярно мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.

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