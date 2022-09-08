Мне больно постоянно улыбаться: самые остроумные цитаты покойной королевы Елизаветы

Самые яркие цитаты британской королевы / Reuters

Британская королева была на троне целых 69 лет - до самой своей кончины 8 сентября 2022 года. Она вошла в историю как самый долгоправящий глава государства во всем мире.

Главред собрал самые остроумные фразы королевы и ее глубокие высказывания о смысле человеческой жизни.

"Когда жизнь кажется тяжелой, мужественные люди не сдаются и не признают поражение. Они начинают еще решительнее бороться за лучшее будущее", - слова королевы о стойкости.

"Не нужно воспринимать себя слишком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость", - так говорила монарх о мудрости.

"Я не знаю единой формулы успеха, но с годами я поняла, что некоторые атрибуты лидерства являются универсальными и нужно объединять свои усилия, таланты и вдохновения", - такие были слова королевы об успехе.

"Поддержание мира всегда было самой тяжелой формой лидерства из всех возможных", - высказывалась Елизавета II о мире.

"Следует помнить, что чаще всего именно малые шаги, а не гигантские прыжки приводят к продолжительным изменениям", - вот что говорила монарх о стратегии.

"Нам всем нужно установить правильный баланс между действиями и размышлениями. С таким множеством отвлекающих факторов легко забыть о том, что надо сделать паузу и все обдумать", - слова королевы о внутреннем равновесии.

"В нашей семье импульсивная и пылкая молодежь восстает против ценностей старшего поколения. Как и во всех нормальных семьях", - так говорила Елизавета II о королевской семье.

"Мне просто больно постоянно улыбаться. Почему от женщин ждут, что они все время должны быть радостными? Если мужчина выглядит серьезным, все автоматически считают, что он серьезный человек, а не несчастный", - цитата монарха о чувствах.

"Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, независимо от того, будет она долгой или короткой, будет посвящена службе вам и большой имперской семье, к которой мы все принадлежим", - высказывание Елизаветы II о королевской службе.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

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"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу 74 года.

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