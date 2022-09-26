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Мобилизация в РФ идет со скрипом, Путин не сможет решить проблемы - ISW

26 сентября 2022, 07:59

В РФ отсутствуют условия для мобилизации - не формировали резервные силы, необходимые для мгновенного призыва.

Путин, мобилизация
У Владимира Путина большие проблемы с мобилизацией / УНИАН

К массовой мобилизации в РФ население не было подготовлено, а Владимир Путин продолжает называть войну "специальной операцией".

Как пишут в американском Институте изучения войны (ISW), промахи Путина в этом отношении особенно важны, поскольку на российской земле нет ни украинских войск, ни войск НАТО, также нет угрозы вторжения в РФ.

"Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год, и факторы, способствовавшие мобилизации населения тогда, просто отсутствуют в войне против Украины, как бы Путин ее ни представлял своему народу", - говорится в обзоре.

Отмечается отсутствие создания условий для мобилизации - не формировали резервные силы, необходимые для мгновенного призыва и быстрых решений этих проблем нет.

"Процесс мобилизации будет безобразным, качество резервистов низкое, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже", - пишут военные аналитики.

Они считают, что проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно и годы.

"Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году", - добавили в ISW.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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