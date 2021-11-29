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"Мы готовы защищать союзников": в НАТО обратились к России из-за Украины и пригрозили контрударом

29 ноября 2021, 09:48
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Североатлантический альянс продолжит поддержку Украины на серьезном уровне, сказал Йенс Столтенберг.

Украина НАТО ЕС
Запад демонстрирует высокий уровень единства в противостоянии вызовам на границе Украины - Столтенберг / УНИАН

Повышенная концентрация войск России у границ Украины ничем не аргументирована. Москва должна снизить градус противостояния. НАТО и Евросоюз едины и демонстрируют высокий уровень сотрудничества в ситуации у кордонов белорусского и украинского государств. Альянс готов к защите всех своих союзников и продолжит оказывать серьезную поддержку Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь блока безопасности Запада Йенс Столтенберг.

В ходе совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем и председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен он сказал о том, что стягивание Россией войск к границам Украины неоправданно. Москве следует снизить напряженность.Читайте такжеУ Путина предупредили о нападении на Украину в случае вступления страны в НАТО

По его словам, Североатлантический альянс и Евросоюз показывают высокий уровень взаимодействия в связи с вызовами на границах Беларуси и Украины. НАТО готово к защите всех своих союзников и продолжит оказывать поддержку украинскому государству.

"Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации. НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку", - добавил председатель Альянса и анонсировал встречу министров иностранных дел стран коллективного блока безопасности Запада с главами МИД Украины и Грузии.

Войска РФ у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали статьи, в которых говорилось о стягивании Россией войск к границам Украины. Журналисты также продемонстрировали спутниковые снимки с передвижением российских военных подразделений.

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В НАТО заявили, что блок фиксирует повышение концентрации российских войск у границ Украины. Причем в Альянсе не исключают возможности проведения Москвой военной операции против украинского государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что действия России по передислокации войск связаны с якобы угрозой Североатлантического альянса у границ государства.

Журналисты Reuters полагают, что возможное военное вторжение России в Украину не является крайне вероятным. По мнению экспертов на Западе, Москва, скорее, показывает свои "красные линии" в отношении Киева, однако на новую военную операцию вряд ли пойдет. В том числе и из-за того, что остается непонятным, как далеко может зайти НАТО в вопросе поддержки Украины.

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