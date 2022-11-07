"Мы ведем с ними разговоры": Байден шокировал заявлением о переговорах с РФ

Джо Байден, Владимир Путин / Reuters, сайт Кремля

США за последние месяцы проводили переговоры с Россией на высшем уровне.

Как написал в Twitter журналист Bloomberg Дженнифер Якобсно, что по словам президент США Джо Байден ключевым вопросом обсуждений были отношения между странами.

"Мы оставляем за собой право говорить прямо на высшем уровне по вопросам, вызывающим беспокойство у Соединенных Штатов. Это произошло в течение последних нескольких месяцев. Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией", - заявил президент.

Переговоры РФ и США во время войны в Украине

Накануне в The Wall Street Journal сообщали, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан последние месяцы ведет переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

При этом целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта в Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она и заявила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть чисто декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

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