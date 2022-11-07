В НАТО и США верят, что Украина пойдет на переговоры с РФ после освобождения Херсона - La Repubblica

Освобождение Херсона может стать условием для начала переговоров / Коллаж УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Переговоры о мире между Украиной и Россией могут состояться после того, как ВСУ освободят Херсон. По крайней мере, так считают в НАТО и США. Об этом сообщает La Repubblica.

Херсон - город, имеющий стратегическое и дипломатическое значение. Таким образом, после освобождения этого областного центра Украина сможет провести переговоры с позиции силы.

"Если Херсон будет освобожден, тогда Украина может начинать вести переговоры с позиции силы, а не слабости", - говорится в сообщении.

Армия РФ постоянно пытается разрушить энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. США находятся на постоянной связи с Евросоюзом по вопросу переговоров. Эту мысль пытаются пропагандировать и Киеву.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она и заявила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть чисто декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

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