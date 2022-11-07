Россия готовит новую ракетную атаку на Украину: в ВСУ назвали цели оккупантов

Ракета / УНИАН, pixabay.com

Россия продолжит атаковать Украину в осенне-зимний период. Как сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, оккупанты будут бить по критической инфраструктуре Украины.

В том числе энергетические объекты и гидротехнические сооружения, ведь россияне хотят достичь целей, которые они поставили.

"Это удары по всей критической инфраструктуре. Это не только речь об энергетике, потому что враг уже наносил удары по гидротехническим сооружениям Украины", - добавил Игнат.

При этом он подчеркнул, что на такие шаги оккупанты идут, поскольку на фронте РФ не имеет успехов, однако имеет проблемы с техникой и человеческим ресурсом.

"Они хотят в осенне-зимний период все же бить по объектам энергетики в первую очередь, потому что от них зависит очень много факторов жизнедеятельности людей. И этот воздушный терроризм всеми доступными средствами будет продолжаться. Понятно, что ракеты, которые будет получать Россия от Ирана, если это будет сделано, тоже применят именно по объектам энергетической инфраструктуры и будут продолжать наносить удары также крылатыми ракетами", - считает Игнат.

Ракетный террор РФ

Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее сделал заявление о том, что Украине следует готовиться к отключениям света, воды и тепла. Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры страны, в результате чего сложилась сложная ситуация.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - добавил Тимошенко.

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