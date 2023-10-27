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На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

Алёна Воронина
27 октября 2023, 18:47
Попытки Путина развязать гибридную войну против Запада могут завершиться с пессимистическими или оптимистическими последствиями для мира.
Владимир Путин, Владимир Фесенко
На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею", говорит Фесенко/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Если российский диктатор Владимир Путин осмелится вести гибридную войну против Запада, такая авантюра может иметь для мира либо пессимистические, либо оптимистические последствия.

При пессимистическом сценарии развития событий главе Кремля удастся разжечь и поддерживать ряд региональных конфликтов с антизападным контекстом. При оптимистическом – Путин сломает себе шею на попытках воевать с Западом. Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

По словам Фесенко, пессимистические прогнозы будут связаны с тем, что тогда мы увидим продолжение цепочки региональных конфликтов с антизападным контекстом.

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"Возможны разжигания конфликтов на Балканах, в Косово и Боснии, или какие-то теракты против арабов и одновременно против израильтян. Если мы увидим ряд таких экстремальных политических событий, это будет означать, что Путин сделал на это ставку", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в таком случае есть риск того, что в конце концов это может закончиться Третьей мировой войной, которая повлечет за собой огромные политические, экономические, человеческие потери в разных регионах мира.

"Оптимистичный сценарий будет связан с тем, что Путин переоценит свои силы, что не понравится Китаю. И тогда на попытках воевать с Западом Путин сломает себе шею", – сказал Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Возможно ли возникновение Третьей мировой войны

Раньше в ГУР объяснили, велики ли шансы на начало Третьей мировой войны. Мировое сообщество достаточно быстро приближается к глобальной войне (по типу Третьей мировой), заявил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Командир штурмовой роты батальона "Айдар" в 2014-2015 годах, военный аналитик Евгений Дикий выразил мнение, что мир катится к Третьей мировой, у Украины есть год на подготовку. По его словам, Украина должна наращивать собственное производство оружия и боеприпасов, ведь в случае возникновения Третьей мировой Запад не будет больше помогать нам оружием.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечал, что в случае Третьей мировой войны всем будет хана. По его словам, Третья мировая война может вспыхнуть только если коалиции государств пойдут в прямое военное столкновение, она будет предусматривать столкновение ядерных стран, что обернется для всех смертельным исходом. Но он подчеркнул, что это не соответствует текущей ситуации. Нынешняя ситуация – это цепочка региональных конфликтов, которые уже неоднократно случалось в мировой истории.

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