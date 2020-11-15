На пункте пропуска между Приднестровьем и Молдовой начались жесткие потасовки

На границе между Приднестровьем и Молдовой стычки / РБК-Украина

В воскресенье, 15 ноября, на пунктах пропуска между непризнанной "Приднестровской молдовской республикой" и Молдовой произошли стычки. Активисты зафиксировали организованный подвоз избирателей на участки для голосования на выборах президента.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на приграничную полицию Молдовы, на пункте пропуска "Варница-Бендеры" собрались активисты, которые пытаются препятствовать организованному подвозу граждан из "ПМР" в Бендеры.

Люди проходят контрольно-пропускной пункт пешком, на такси и автобусах. Подвозу препятствуют активисты, из-за чего происходят стычки.

Активисты записывают номера автомобилей, чтобы убедиться, что машины не проезжали через КПП два-три раза.

В одной из ситуаций в стычку между активистами и гражданами пришлось вмешаться полиции. Силовики сформировали кордон между враждующими группами.

По данным ЦИК Молдовы, уже 10 тысяч людей из "ПМР" проголосовали на выборах президента Молдовы.

Выборы в Молдове – о чем сообщалось ранее: