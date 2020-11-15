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На пункте пропуска между Приднестровьем и Молдовой начались жесткие потасовки

15 ноября 2020, 13:53

Активисты зафиксировали организованный подвоз избирателей на участки для голосования на выборах президента Молдовы.

На границе между Приднестровьем и Молдовой стычки / РБК-Украина

В воскресенье, 15 ноября, на пунктах пропуска между непризнанной "Приднестровской молдовской республикой" и Молдовой произошли стычки. Активисты зафиксировали организованный подвоз избирателей на участки для голосования на выборах президента.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на приграничную полицию Молдовы, на пункте пропуска "Варница-Бендеры" собрались активисты, которые пытаются препятствовать организованному подвозу граждан из "ПМР" в Бендеры.

Люди проходят контрольно-пропускной пункт пешком, на такси и автобусах. Подвозу препятствуют активисты, из-за чего происходят стычки.

Активисты записывают номера автомобилей, чтобы убедиться, что машины не проезжали через КПП два-три раза.

В одной из ситуаций в стычку между активистами и гражданами пришлось вмешаться полиции. Силовики сформировали кордон между враждующими группами.

По данным ЦИК Молдовы, уже 10 тысяч людей из "ПМР" проголосовали на выборах президента Молдовы.

Выборы в Молдове – о чем сообщалось ранее:

  • 2 ноября Центризбирком Молдовы объявил первые результаты президентских выборов, которые состоялись в стране в воскресенье, 1 ноября.
  • В избирательной гонке с отрывом в почти 3% лидировала бывший премьер-министр страны Майя Санду.
  • Санду обогнала действующего главу государства Игоря Додона в первом туре президентских выборов после подсчета 98,04% протоколов с избирательных участков.

Автор: Адриана Бубновская
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