'Над сиротой измываются путинисты': в РФ ребенка переодели в бабушку с флагом СССР

Школьница Анна Кужнина участвует в отправке российских захватчиков на войну в Украину на вокзале и в пунктах сборов.

Оккупанты сделали символ оккупации из украинки Анны Ивановны и маленькой россиянки Ани Кужниной / скриншот

В российском Забайкалье школьницу превратили в символ оккупации Украины. 8-летнюю Анну Кужнину переодели в бабушку с флагом СССР по примеру Анны Ивановны из Харьковской области.

Ребенок участвует в отправке российских захватчиков на войну в Украину на вокзале и в пунктах сборов. Соответствующее видео появилось в Telegram.

На Аню пропагандисты одели валенки, длинную юбку, спортивную кофту и платок, а в руки дали флаг с серпом и молотом. Девочку заставили читать стих о "спецоперации".

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"Не дрогнула она перед нацистом, когда он знамя стал её топтать. <...> Сегодня стала символом России, а Запад весь не стоит и гроша", - говорит девочка на видео.

Юная Анна Кужнина стала символом российской оккупации Украины / скриншот

Цинизм пропагандистов удивил даже самих жителей страны-агресора. Они пишут: "Господи!!! До чего мы докатились! И опять все молчат и терпят!", "Господи бедные дети. Куда мама ее смотрит. Скорее всего над сиротой измываются путинисты", "Ну, надо смотреть что за девочка. Может семья наркоманов, алкоголиков или сирота. Нормальные родители находят выход из этого болота".

Бабушка с флагом СССР

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в Сети появилось видео с бабушкой, которая вышла к украинским военным с флагом СССР, перепутав их с российскими солдатами.

На кадрах трое военных подходят к пожилой женщине и ее мужу с пакетом еды.

"Ждали вас конечно, молились за вас и за Путина, и за весь народ", - говорит она.

После того как один из украинских военных, старший лейтенант Виктор Костенко, забирает у неё советский флаг и встаёт на него ногами, она отказывается от пакета с продуктами, который ей предлагают украинские солдаты, и отвечает, что за этот флаг её "родители погибали".

Инцидент произошел 4 марта 2022 года в селе Великая Даниловка в пригороде Харькова, а женщину зовут Анна Ивановна Иванова.

Позже Иванова объяснила ВВС, что вышла к украинским солдатам с красным флагом, потому что думала, что они - россияне, так как говорили по-русски. Мол, она надеялась, что у них есть контакты президента России, чтобы позвонить ему и попросить прекратить кровопролитие, и что она не вкладывала во флаг политического значения, потому что это "знамя любви и счастья в каждой семье, в каждом городе, в каждой республике".

Впоследствии российская пропаганда создала мифологический образ из Анны Ивановны. Мол, она представляет желание "рядовых украинцев" воссоединиться с "братским народом" как в советские времена.

В российских городах устанавливали памятники в ее честь, а в одном городе на стене дома нарисовали мурал.

При этом российские пропагандистские СМИ даже не разобрались, что это за бабушка и откуда она. Одни писали, что она "из Донбасса", другие сообщали, что "бабушка нашлась в селе в Харьковской области, в 12 км от границы с Россией", третьи - что инцидент произошел на Киевщине.

В мае сообщалось, что дом пенсионерки попал под обстрел российских оккупантов. Женщине помогли эвакуироваться в безопасное место.

Военные призвали терпимее относится к Анне Ивановне.

"Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев - помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала о Буче, она забросила тот красный флаг подальше", – рассказал военнослужащий 22 батальона 92 бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Кадет".

Как сообщал Главред, российские пропагандисты сделали символ захватнической войны РФ против Украины из первоклассника Леши из Белгородской области.

Мальчик в военной форме и нашивкой с буквой Z провожает путинских солдат, которые едут в Украину убивать, насиловать и мародерствовать. С изображением Лёши рисуют граффити, выпускают открытки и производят шоколадки.

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