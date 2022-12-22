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"Надо брать Киев, пока Зеленский не в Украине": пропагандистка Скабеева призывает атаковать столицу

22 декабря 2022, 14:37
Российская пропагандистка Ольга Скабеева отличилась очередным бредом.
Ольга Скабеева, Владимир Зеленский
Ольга Скабеева, Владимир Зеленский / скриншот YouTube, Офис Президента

Российская пропагандистка Ольга Скабеева предлагает начинать наступление, пока президент Владимир Зеленский находится не в Украине.

Кремлевская пропагандистка заявила, что у России появился хороший шанс немедленно начать еще одно вторжение в Украину.

"Уже сегодня Зеленский отправится в Великобританию, потом во Францию, потом в Германию. Цель все та же: получение тяжелой техники и ракет дальностью 300+ км. То есть, Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит надо брать Киев", - заявила Скабеева.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря находился с визитом в США. Гарант впервые с начала полномасштабной войны с Россией отправился в международную поездку.

В Вашингтоне он встретился с президентом Штатов Джо Байденом, высокопоставленными американскими лицами и выступил в Конгрессе.

Во время совместной с Зеленским пресс-конференции президент США Байден сказал, что Штаты передают Украине батарею ЗРК Patriot.

Также, по словам Байдена, 50 государств обязались предоставить Киеву более 2 тысяч танков и другой бронетехники, 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов снарядов для артиллерии и больше 50 MLRS.

В Конгрессе США президента Украины встретили стоя и аплодисментами. Зеленский призвал американское государство усилить военную помощь Украине и заявил, что битва за Бахмут в Донецкой области определит дальнейшее развитие событий на войне с Россией.

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Автор: Сергей Кущ
Владимир Зеленский Ольга Скабеева война России и Украины
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