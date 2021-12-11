Наказание отложили: у Зеленского объяснили судьбу "адских санкций" Запада против РФ

РФ ждут жесткие санкции в случае вторжения в Украину

В случае вторжения РФ в Украину Запад применит болезненные санкции против Москвы, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как пояснил он в комментарии Радио Свобода, США переложили в другую "корзину" санкции против Северного потока-2 и планы отключить Россию от мировой платежной системы SWIFT.

Советник главы ОП пояснил, США отложили проект персональных санкций против 35 россиян, а также отключение РФ от SWIFT и санкции против Северного потока.

Это то, что было отменено в проекте бюджета Минобороны (США). Это просто не отменили, а это переложили в другую "корзину", - отметил Арестович.

Он уточнил, что эта "корзина" сработает, если Россия пойдет войной против Украины.

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Их не отменили вообще, а просто переложили в "корзину" с наказаниями", – пояснил советник главы ОП.

По словам Арестовича, Германия подтвердила, что если Россия вторгнется в Украину, то работа Северного потока будет невозможна.

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Напомним, ранее в ВСУ заявили о том, что украинская армия по сравнению с российской, не обладают соответствющим уровнем могущества, но может постоять за себя и нанести большие потери врагу.

В ВСУ уверены, что войска нуждаются в противоракетных системах, системе противовоздушной обороны. Если создать мощный воздушный щит, перспективы агрессии будут сомнительны, говорят украинские военные.

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