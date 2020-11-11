Наказать за Северный поток-2: США подготовили новые санкции - Bloomberg

США подготовили новые санкции из-за Северного потока-2 / Reuters

Власти Соединенных Штатов Америки намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода Северный поток-2.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, представители нижней палаты конгресса США и сената достигли соглашения о включении поправки о новых санкциях по газопроводу в законопроект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который должен быть принят до конца текущего календарного года.

В новом законопроекте указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию.

В то же время санкции не будут распространяться на Германию и ее официальных лиц.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее: