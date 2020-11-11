Наказать за Северный поток-2: США подготовили новые санкции - Bloomberg

В новом законопроекте указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию.
Власти Соединенных Штатов Америки намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода Северный поток-2.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, представители нижней палаты конгресса США и сената достигли соглашения о включении поправки о новых санкциях по газопроводу в законопроект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который должен быть принят до конца текущего календарного года.
В новом законопроекте указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию.
В то же время санкции не будут распространяться на Германию и ее официальных лиц.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 20 октября в США разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток-2. В частности, под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.
- 17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
- В сентябре после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
- 1 июля Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.
Автор: Адриана Бубновская