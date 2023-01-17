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"Напоминает слухи о Януковиче": в ISW рассказали, кого Кремль метит в гауляйтеры Украины

17 января 2023, 08:44
Разговор напоминает слухи в СМИ о возможном плане Кремля назначить якобы "руководителем" Украины Виктора Януковича, отметили в Институте изучения войны.
Путин, Медведчук, Янукович
Россия мечтает сделать Медведчука гауляйтером Украины - ISW / Коллаж УНИАН

Бывший главарь российских террористов "ДНР" Игорь Гиркин поднял дискуссии о планах Кремля привести к власти в Украине своего кума Виктора Медведчука. Однако в "блогосфере" боевиков сомнительно относятся к такой перспективе. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Как говорится в сводке ISW, Гиркин возродил дискуссии о планах Кремля вернуть к власти Виктора Медведчука. Он сказал, что Москва надеется сделать обвиняемого в Украине в государственной измене кума Путина, дескать, "главой альтернативного правительства".

Впрочем, сам террорист Гиркин и прокремлевский так называемый "военкор" Саша Коц выразили сомнения в том, что Медведчук сможет стать гауляйтером Украины. По мнению аналитиков, такие разговоры напоминают ситуацию с Януковичем.

"Этот разговор напоминает предыдущие слухи в СМИ о потенциальном плане Кремля поставить опального бывшего украинского диктатора Виктора Януковича на пост лидера Украины в начале 2022 года", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Где Виктор Медведчук

Украины и Россия 21 сентября прошлого года провели обмен пленными.

Киев освободил 215 украинских военных, среди которых – 5 командиров с Азовстали. В Москву отправили обвиняемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука, который до этого дал показания украинскому следствию. Украина за одного Медведчука смогла вернуть домой 200 человек.

В Сети в конце ноября выложили фотографию Виктора Медведчука с женой Оксаной Марченко в одном из кафе в Ялте. В российских пропагандистских эфирах Медведчук пока не появлялся.

16 января в одном из российских изданий была опубликована статья Виктора Медведчука об Украине.

В ней кум Путина разразился пропагандой РФ и привычными выдумками Москвы в отношении Украины и Запада. При этом он подверг "критике" всех украинских президентов, кроме сбежавшего Януковича.

Смотрите видео ТСН - Медведчук лишен гражданства Украины и статуса нардепа

Война России против Украины:

Виктор Янукович Виктор Медведчук новости Украины война России и Украины
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