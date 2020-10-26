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NASA обнаружило воду на освещенной стороне Луны

26 октября 2020, 21:44

Открытие является уникальным и первым в истории человечества.

Розовая Луна 2020 в Вене
На Луне впервые нашли молекулы воды / Reuters

Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии NASA заявила о наличии воды на поверхности Луны, освещенной Солнцем.

Как американское аэрокосмическое агентство сообщило на пресс-конференции, открытие указывает, что вода, возможно, находится не только в затененных местах спутника Земли, а распределена по лунной поверхности.

"Мы впервые подтвердили наличие воды на освещенной солнцем стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis", - говорит глава агентства NASA Джим Брайденстайн.

Отметим, молекулы воды в кратере Клавий — это один из самых больших кратеров в Южном полушарии Луны, его видно с Земли. По информации, в кубическом метре почвы в кратере содержится вода объемом около 0,3 литра.

NASA рассчитывает в 2021 году отправить на Луну грузовые миссии, а в 2024-м — высадить на ее поверхность астронавтов.

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