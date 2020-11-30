НАТО увеличивает присутствие в Черноморском регионе из-за РФ

Альянс пристально следит за Крымом.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о наращивании военного присутствие в Черноморском регионе в ответ на аналогичные действия России.
Столтенберг рассказал на брифинге, что в Североатлантическом Альянсе планируют продолжать наращивать сове присутствие в Черном Море из-за того, что Россия в свою очередь увеличивает свое военное присутствие в Крыму.
"Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму. Поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией", — сказал он.
По словам генерального секретаря, вопрос усиления в Черноморском регионе будут обсуждать министры государств-членов НАТО уже через несколько дней.
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Летом в НАТО заявляли, что Альянс не рассматривает государство в качестве врага. Однако коллективный блок безопасности беспокоят масштабы влияния Пекина, которые могут изменить положение сил на мировой политической арене.
В июле в Североатлантическом альянсе обвинили США и Россию в том, что Пекин и Москва распространяли ложную пропагандистскую информацию о создании коронавируса с целью нанесения урона демократическим институтами Запада.