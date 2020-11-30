НАТО увеличивает присутствие в Черноморском регионе из-за РФ

НАТО увеличит присутствие в акватории Черного моря / Фото Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о наращивании военного присутствие в Черноморском регионе в ответ на аналогичные действия России.

Столтенберг рассказал на брифинге, что в Североатлантическом Альянсе планируют продолжать наращивать сове присутствие в Черном Море из-за того, что Россия в свою очередь увеличивает свое военное присутствие в Крыму.

"Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму. Поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией", — сказал он.

По словам генерального секретаря, вопрос усиления в Черноморском регионе будут обсуждать министры государств-членов НАТО уже через несколько дней.

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