НАТО в Украине не будет: в Альянсе отказались от запуска бесполетной зоны над небом страны

Йенс Столтенберг / Фото Reuters

РФ ведет против Украины "брутальный конфликт", однако НАТО видит свою ответственность в том, чтобы ситуация не привела к полномасштабному военному конфликту в самой Европе. Альянс не собирается запускать бесполетную зону в украинском небе. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В интервью для NBC News он сказал о том, что военно-политический блок Запада не будет обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - говорит Столтенберг.

Также он добавил, что Москва ведет против Киева "брутальный конфликт", а в Альянсе видят своей задачей не допустить полномасштабных военных действий в Европе.

Кроме того, в интервью MSNBC спикер Белого дома Джен Псаки сказала, что бесполетная зона для Украины является "нехорошей идеей", а сам Байден не хочет идти на такой шаг.

"Это определенно приведет к эскалации, а президент (Байден) этого не хочет. По всем статьям это нехорошая идея", - подчеркнула Джен Псаки.

Напомним, ранее украинцы обратились к НАТО с просьбой ввести миротворческие войска в Украину, закрыть воздушное пространство над страной и оказать Киеву помощь. За пару дней петиция набрала несколько сотен тысяч голосов.