Навальный пожаловался, что подхватил в СИЗО опасную инфекцию

Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о том, что страдает о высокой температуры и надоедливого кашля. А троих из 15 заключенных в его камере уже госпитализировали из-за туберкулеза, пишет Reuters.

На прошлой неделе политик объявил о голодовке. Таким образом он протестует против отказа руководства тюрьмы предоставить ему надлежащий медицинский уход из-за острой боли в спине и ноге. Соратники Навального обещают устроить протест у тюрьмы завтра, если его не осмотрит врач, которого он сам выберет. Кроме того, они стараются, чтобы заключенному оппозиционеру предоставили нужные лекарства.

СМИ России и некоторые члены мониторинговой группы обвинили Навального в симуляции своих болезней ради привлечения общественного внимания. Однако, Навальный и его соратники возражают. Сегодня он сказал, что уже третьего заключенного из его камеры забрали в больницу с туберкулезом. А у него самого тоже высокая температура и кашель. При этом, Навальный пошутил, что туберкулез мог бы "облегчить" его другие проблемы со здоровьем.

Читайте такжеОбъявившему голодовку Навальному грозит кома – невролог

"Если у меня туберкулез, тогда может он прогонит боли в спине и онемение в ногах. Это было бы хорошо", - написал он в Instagram.

"Цитирую официальную запись об измерении температуры сегодня: "Навальный А. А., температура 38,1"", - добавил он в сообщении. При этом оппозиционер пообещал продолжать объявленную ранее голодовку.

Reuters пишет, что температура выше 38 градусов по Цельсию обычно свидетельствует о лихорадке, вызванной заражением или другой болезнью. Адвокаты Навального регулярно навещают его в тюрьме и помогают размещать сообщения в социальных сетях.

Отравление Навального - о чем ранее писал Главред: