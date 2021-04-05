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Навальный пожаловался, что подхватил в СИЗО опасную инфекцию

5 апреля 2021, 21:17
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СМИ России и некоторые члены мониторинговой группы обвинили Навального в симуляции своих болезней ради привлечения общественного внимания.

Алексей Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о том, что страдает о высокой температуры и надоедливого кашля. А троих из 15 заключенных в его камере уже госпитализировали из-за туберкулеза, пишет Reuters.

На прошлой неделе политик объявил о голодовке. Таким образом он протестует против отказа руководства тюрьмы предоставить ему надлежащий медицинский уход из-за острой боли в спине и ноге. Соратники Навального обещают устроить протест у тюрьмы завтра, если его не осмотрит врач, которого он сам выберет. Кроме того, они стараются, чтобы заключенному оппозиционеру предоставили нужные лекарства.

СМИ России и некоторые члены мониторинговой группы обвинили Навального в симуляции своих болезней ради привлечения общественного внимания. Однако, Навальный и его соратники возражают. Сегодня он сказал, что уже третьего заключенного из его камеры забрали в больницу с туберкулезом. А у него самого тоже высокая температура и кашель. При этом, Навальный пошутил, что туберкулез мог бы "облегчить" его другие проблемы со здоровьем.

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"Если у меня туберкулез, тогда может он прогонит боли в спине и онемение в ногах. Это было бы хорошо", - написал он в Instagram.

"Цитирую официальную запись об измерении температуры сегодня: "Навальный А. А., температура 38,1"", - добавил он в сообщении. При этом оппозиционер пообещал продолжать объявленную ранее голодовку.

Reuters пишет, что температура выше 38 градусов по Цельсию обычно свидетельствует о лихорадке, вызванной заражением или другой болезнью. Адвокаты Навального регулярно навещают его в тюрьме и помогают размещать сообщения в социальных сетях.

Отравление Навального - о чем ранее писал Главред:

  • В августе 2020 Алексею Навальному стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Борт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали.
  • Позже стало известно, что политик попал в реанимацию, находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом выяснилось, что Навальный впал в кому.
  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального есть токсичные химикаты.
  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
  • Британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщила о том, что Навального пытались отравить в России и во второй раз - когда он лежал в искусственной коме в Омске.

новости России Навальный новости СИЗО туберкулез Олег Навальный
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