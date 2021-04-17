Навальный в критическом состоянии: врачи рассказали подробности

Алексей Навальный находится в критическом состоянии / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который продолжает голодовку в тюрьме, находится в критическом состоянии - об этом говорят его врачи, требующие допуска к своему пациенту.

Так, личный врач Навального Анастасия Васильева в Twitter опубликовала результаты его анализов.

"Калий в сыворотке крови – 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", - пишет она.

В то же время, врач Навального Ярослав Ашихмин в интервью Медузе заявил о вероятности остановки сердца у его пациента.

"Калий катастрофически высокий. В ряде случаев такой уровень калия требует экстренного гемодиализа. Ионы калия играют ключевую роль в проведении электрического импульса по проводящей системе сердца. Такой уровень калия может привести к тому, что произойдет очень серьезная остановка проведения электрического импульса; она называется блокада. Может произойти блокада, которая приведет к тому, что сердце остановится, а может произойти тяжелая аритмия. Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации… Такой высокий уровень калия ставит под угрозу жизнь нашего пациента", - сказал он.

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"Также у него наблюдается рост креатинина. Креатинин - это показатель, который характеризует функцию почек: насколько хорошо они работают, как фильтруют кровь. Креатинин у него буквально за короткий промежуток времени возрос в полтора раза (есть предыдущий результат, там креатинин был более, чем на 50% ниже). Этот анализ может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности", - добавил врач.

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