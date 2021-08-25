Навальный впервые дал интервью в СИЗО и оценил вероятность его убийства

Алексей Навальный дал интервью в СИЗО / Reuters

Скандальный российский оппозиционер Алексей Навальный впервые дал интервью журналистам в СИЗО, его опубликовало издание The New York Times в среду, 25 августа.

Навальный заявил, что не исключает возможности своей смерти в российской тюрьме.

"Я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50% - либо убьют, либо не убьют", - сказал Навальный.

Он напомнил, что находится под постоянным контролем, каждый его шаг снимают на камеру.

"Моя жизнь - это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом опять враг", - добавил Навальный.

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"Господи, да они даже проект "давайте убьем Навального" не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", - подытожил российский оппозиционер.

Отравление Алексея Навального - о чем важно знать:

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный пожаловался на плохое самочувствие 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске с целью оказания Навальному медицинской помощи. Политик был госпитализирован и впал в кому.

22 августа Алексея Навального привезли в немецкую клинику Шарите для прохождения дальнейшего лечения.

В Германии сделали официальное заявление о том, что политик Алексей Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок. Соответствующий вывод был сделан экспертами трех государств – ФРГ, Франции и Швеции.

Позже в интервью немецкой прессе Навальный обвинил в причастности к отравлению лично президента РФ Владимира Путина.