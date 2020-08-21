Назван основной диагноз Навального / Reuters

Основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, заявил главврач омской Больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.

Его цитирует пресс-служба Минздрава Омской области, сообщает Интерфакс.

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", - сказал главврач.

Следов оксибутиратов и барбитуратов в его организме исследование не обнаружило. Исследование продолжается, продолжил он.

Химический компонент, который нашли на коже и одежде политика,оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика.

"Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это - обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент – ред.) найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", - сказал Мураховский.

"Состояние Навального расценивается, как нестабильно тяжелое. При взлете и посадке нестабильность может увеличиться в виде гемодинамических нарушений (нарушение кровотока - ред.), так и судорожного синдрома. Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя. Хотя общее состояние незначительно улучшилось", - цитирует омский Минздрав.

Читайте также"Политическое убийство в прямом эфире": жизнью Навального могут пожертвовать - писательНапомним, ранее главный врач больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Мураховский сообщил, что госпитализированному Алексею Навальному сделали анализы на опасные вещества.

В организме оппозиционера не найден яд, приводит сведения главврача РИА Новости.

По словам Мураховского, пока все анализы на опасные вещества, проведенные Навальному, отрицательные.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.