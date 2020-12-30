Названа новая дата завершения строительства Северного потока-2

Запуск газопровода Северный поток-2 позволит России осуществлять транзит газа в обход Украины.
Строительство российского газопровода Северный поток-2 планируют завершить до конца 2021 года. После того как участок трубопровода был достроен в территориальных водах Германии, теперь остается 157-километровый отрезок в акватории Дании. Если энергетический проект все-таки удастся реализовать, Россия сможет запустить транзит газа в обход Украины.
Как сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на компанию Nord Stream AG, которая занимается строительством и реализацией газопровода Северный поток-2, проект будет достроен ориентировочно до конца 2021 года. Уже построено 1230 километров трубопровода, однако остался еще 157-километровый участок в исключительной экономической зоне Дании.Читайте такжеСМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2
"Нужно еще проложить 120 километров трубопровода в водах Дании и примерно 30 километров в немецкой исключительной экономической зоне. Мы не можем сообщить больше деталей о строительстве и будем сообщать о предстоящих работах в море в соответствующее время", - цитируют американцы оператора строительства проекта.
Подчеркивается, что если газопровод все-таки удастся достроить и запустить в эксплуатацию, это станет победой Путина и Газпрома. России удастся увеличить поставки газа в европейские государства, причем в обход Украины.
Северный поток-2 новости
- Завершение строительства газопровода Северный поток-2 стартовало 11 декабря в территориальных водах Германии. Работы возобновились спустя год после того, как они были остановлены в связи с санкциями США.
- 28 декабря стало известно о том, что компания Nord Stream 2 AG практически завершила строительные работы в немецкой исключительной экономической зоне.
- Строительство участка СП-2 в Дании планируют начать 15 января 2021 года.
- Как утверждает российский эксперт Игорь Юшко, газопровод Северный поток-2 все-таки будет достроен даже в том случае, если Вашингтон введет санкции. Причем американцы, полагает он, не успеют официально оформить все процедуры в срок.
- Ряд других российских экспертов считают, что газопровод СП-2 будет достроен до середины 2021 года.
- 29 декабря Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Трампа на оборонный бюджет на 2021 год, в который включены санкции против двух российских газопроводов – Северный поток-2 и Турецкий поток.