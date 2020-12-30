Названа новая дата завершения строительства Северного потока-2

Строительство Северного потока-2 планируют завершить до конца 2021 года - Bloomberg / Reuters

Строительство российского газопровода Северный поток-2 планируют завершить до конца 2021 года. После того как участок трубопровода был достроен в территориальных водах Германии, теперь остается 157-километровый отрезок в акватории Дании. Если энергетический проект все-таки удастся реализовать, Россия сможет запустить транзит газа в обход Украины.

Как сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на компанию Nord Stream AG, которая занимается строительством и реализацией газопровода Северный поток-2, проект будет достроен ориентировочно до конца 2021 года. Уже построено 1230 километров трубопровода, однако остался еще 157-километровый участок в исключительной экономической зоне Дании.Читайте такжеСМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2

"Нужно еще проложить 120 километров трубопровода в водах Дании и примерно 30 километров в немецкой исключительной экономической зоне. Мы не можем сообщить больше деталей о строительстве и будем сообщать о предстоящих работах в море в соответствующее время", - цитируют американцы оператора строительства проекта.

Подчеркивается, что если газопровод все-таки удастся достроить и запустить в эксплуатацию, это станет победой Путина и Газпрома. России удастся увеличить поставки газа в европейские государства, причем в обход Украины.

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