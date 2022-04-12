"Не иду на поводу у моды": Макрон резко ответил на вопрос приехать в Киев

Зеленский и Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон еще раз заявил, что пока не планирует посещать Киев.

Он добавил, что не хочет "идти на поводу у моды".

Во время пресс-конференции в Мюлузе президент Франции заявил, что не хочет "идти на поводу у моды", пишет Le Figaro.

При этом Макрон посчитал визит в столицу Украины полезным, даже после визитов ряда европейских лидеров и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Я просто считаю, что призвание президента республики - продолжать говорить со всеми и всеми, и ехать в Киев то-то предлагать, но не раньше", - добавил он.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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