"Не надо судить людей по обложке": 61-летняя бабушка и 24-летний парень решили пожениться

Коран и Шерил не обращают внимание на хейтеров / instagram.com/leolove_3

В Дейтоне, США, 24-летний Коран Маккейн и 61-летняя Шерил МакГрегор решили пожениться. Они сошлись на общей любви к танцам и регулярно публикуют в Сети танцевальные видео. Коран и Шерил заявляют об искренности своих чувств и не обращают внимание на тех, кто с критикой относится к отношениям с разницей в 37 лет.

Британский таблоид The Sun пишет, что Шерил познакомилась с Кораном, когда ему было 15 лет. В прошлом году они решили быть вместе. Их чувства вспыхнули на фоне любви к танцам. В социальной сети TikTok пара регулярно публикует различные танцевальные видео.

По словам 24-летнего Корана, у него нет корыстных мотивов в отношениях с Шерил, а существенной разницы в возрасте он не ощущает.

"Я не ощущаю большой разницы в возрасте между нами. У Шерил очень молодая душа и сердце. Самым большим заблуждением является предположение хейтеров, что я использую ее или жду, когда появлюсь в ее завещании. Это не так", – отметил парень.

Коран и Шерил считают, что отношения - их личное дело / instagram.com/leolove_3

Шерил, в свою очередь, скептически относится к критикам их отношений и считает, что их любовь – личное дело пары, и никто не должен в это вмешиваться.

"Не надо судить книгу по обложке. Эти люди говорят тупую ерунду. Мы танцуем и распространяем позитивные вибрации. Мы делаем много хорошего, я не позволю ненавистникам победить. Я отношусь к нему хорошо, он относится хорошо ко мне. Кому какое дело?" – подчеркнула женщина

Примечательно, аккаунты Коран и Шерил в социальных сетях популярны. У 24-летнего парня более 826 тысяч подписчиков и около 13 миллионов лайков. На аккаунт его будущей супруги подписались более 550 тысяч пользователей.