Немецкие медики рассказали, как им удалось доказать отравление Навального Новичком

Алексей Навальный / Reuters

Медики Бундесвера (немецких вооруженных сил) установили ‒ отравление Алексея Навального ‒ российского оппозиционного политика ‒ произошло с помощью нервно-паралитического вещества из группы Новичок. Следы такового вещества обнаружены в образцах кожи, крови и мочи политика, а также на бутылке, из которой он пил во время поездки по российской глубинке.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По данным журналистов, врачи из известной берлинской клиники "Шарите" буквально за несколько дней привлекли Бундесвер к проведению расследования.

Однако армейской лаборатории в Мюнхене потребовалось несколько суток для установления контакта Алексея Навального с ядом из группы Новичок ‒ следы вещества были минимальными. Но, тем не менее, сотрудники лаборатории нашли их в коже и в биологических жидкостях Навального ‒ крови и моче.

Кроме того, следы яда немецкие медики отыскали также на бутылке, из которой Навальный пил в поездке. Ее удалось сохранить и передать в Берлин благодаря семье российского оппозиционера.

Напомним, ранее Главред сообщал: