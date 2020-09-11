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"Нет оснований": у Путина сделали громкое заявление о нормандском формате

11 сентября 2020, 21:56

В России уверены в отсутствии необходимости проведения встречи.

нормандский саммит
Россия не видит необходимости в нормандской встрече / Пресс-служба ОП

У президента РФ Владимира Путина сделали громкое заявление о том, что вопрос проведения встречи лидеров "нормандской четверки" не обсуждался в Берлине. В России не видят оснований для проведения этой встречи.

Об этом сказал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников, пишет ТАСС.

По словам представителя России, саммит лидеров "нормандской четверки" сможет состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

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"Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит в нормандском формате является целью, мы понимаем, что оснований для его проведения нет. Если мы будем собираться, чтобы просто поговорить, мы отстрочим урегулирование конфликта на неопределенный срок", - отметил Козак.

  • Президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что после встречи политических советников в Берлине состоится встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.
  • Напомним, встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе должна была состояться еще 28 августа. В Офисе Зеленского заявили, что дискуссию перенесли по причине командировки советника французского главы государства Макрона.
  • В делегации Украины в ТКГ по Донбассу заявили, что встречу фактически сорвали Россия и замглавы АП РФ Дмитрий Козак. По словам украинского переговорщика Сергея Гармаша, Москва перешла к шантажу Киева и пытается легализовать ОРДЛО в правовом поле Украины.
  • 6 сентября российско-террористические войска на 42-й день перемирия нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В штабе ООС сделали заявление об обстрелах и пригрозили боевикам ответной реакцией.
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