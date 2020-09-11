"Нет оснований": у Путина сделали громкое заявление о нормандском формате

Россия не видит необходимости в нормандской встрече / Пресс-служба ОП

У президента РФ Владимира Путина сделали громкое заявление о том, что вопрос проведения встречи лидеров "нормандской четверки" не обсуждался в Берлине. В России не видят оснований для проведения этой встречи.

Об этом сказал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников, пишет ТАСС.

По словам представителя России, саммит лидеров "нормандской четверки" сможет состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

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"Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит в нормандском формате является целью, мы понимаем, что оснований для его проведения нет. Если мы будем собираться, чтобы просто поговорить, мы отстрочим урегулирование конфликта на неопределенный срок", - отметил Козак.