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"Ночью стало хуже": умер Владислав Крапивин

1 сентября 2020, 08:43

Писатель скончался в Свердловской областной больнице.

Умер Владислав Крапивин
Владислав Крапивин умер / Скриншот

Во вторник утром, 1 сентября, в российском Екатеринбурге в больнице умер российский и советский детский писатель Владислав Крапивин.

Крапивин умер на 82-м году жизни в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщила его невестка Лариса Крапивина, пишет ТАСС.

По ее словам, ночью литератору стало хуже.

"Умер в 06:40 (по местному времени – Ред.). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию – и все", – поделилась собеседница.

Ранее сообщалось, что 10 августа Владислав Крапивин попал в больницу. Писатель 12 августа перенес операцию. Потом литератор снова был госпитализирован после лечения пневмонии.

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