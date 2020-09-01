"Ночью стало хуже": умер Владислав Крапивин

Писатель скончался в Свердловской областной больнице.
Во вторник утром, 1 сентября, в российском Екатеринбурге в больнице умер российский и советский детский писатель Владислав Крапивин.
Крапивин умер на 82-м году жизни в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщила его невестка Лариса Крапивина, пишет ТАСС.
По ее словам, ночью литератору стало хуже.
"Умер в 06:40 (по местному времени – Ред.). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию – и все", – поделилась собеседница.
Ранее сообщалось, что 10 августа Владислав Крапивин попал в больницу. Писатель 12 августа перенес операцию. Потом литератор снова был госпитализирован после лечения пневмонии.
Автор: Екатерина Присяжнюк