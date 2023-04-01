Ноги похожи на спички, теряет вес: Путин находится под действием сильных наркотиков - Соловей

Соловей утверждает, что Путин употребляет наркотики, чтобы не выглядеть совершенно хилым и болезненным.

Владимир Путин / Коллаж фото pixabay.com, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин находится под действием сильных наркотиков. Он употребляет "очень сильные стимуляторы" из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом заявил российский политолог, бывший профессор Московского института международных отношений, в котором готовят разведчиков и дипломатов, Валерий Соловей, пишет The Mirror.

По его словам, диктатор Путин лечится от рака и неврологических заболеваний. Также диктатор стремительно теряет вес, а низкая эффективность лечения заставляет его чувствовать себя "очень расстроенным" и "совершенно подавленным".

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В частности, Путин выглядел "очень плохо" на встрече с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым две недели назад. На видео со встречи бледный Путин изо всех сил сжимал край стола руками.

"Посмотрите, если вы увидите, как ходит настоящий Путин, Вы заметите, что его ноги стали больше похожи на спички. Он сильно похудел... А двойник его тела выделяется угловатостью лица. Это связано с тем, что у двойника проблемы с почками", - рассказал Соловей, добавив, что медперсонал скрывает похудение Путина ватными подкладками.

Соловей также утверждает, что Путин употребляет наркотики, чтобы не выглядеть совершенно хилым и болезненным.

"Когда он выступает на публике, как говорят молодые люди, "на быстром", - очень сильных стимуляторах", - сказал он.

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.

Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

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