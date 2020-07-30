"Колхозный спектакль": соперник Лукашенко объяснил, что не так с задержанием боевиков

Андрей Санников оценил задержание боевиков в Беларуси / Скриншот

Задержание в Беларуси боевиков российской ЧВК Вагнер является спектаклем, который разыгрывает Александр Лукашенко.

Как заявил в эфире телеканала Украина 24 белорусский оппозиционер Андрей Санников, об операции, скорее всего, знал президент РФ Владимир Путин.

Санников назвал задержание "вагнеровцев" "колхозным спектаклем" с целью показать, что "зеленые человечки" уже прибыли в Беларусь и можно ожидать развития по украинскому сценарию.

"Как мне кажется, есть две цели. Первая, это сбить активность граждан внутри Беларуси, которые уже проголосовали против него и собираются на все большие митинги. И второе, показать Западу, что если вы не поможете сейчас Лукашенко, который объявил себя гарантом независимости, будет как в Украине", – подчеркнул он.

Он также пояснил, для чего в Беларуси устроили провокацию с боевиками.

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"Почему я говорю, что это спектакль? Объявляют нам, что приехали диверсанты, они готовят теракты на территории Беларуси с взрывами и так далее. И никаких мер не принимают. Хотя бы нота МИД была относительно этих диверсантов в российский МИД? И не было ничего. Границу усилили? Не усилили", - добавил Санников.

Отметим, что Санников принимал участие в президентских выборах в Беларуси в 2010 году и занял на них второе место с результатом в 2,43%.

Напомним, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевика из ЧВК Вагнер и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании Вагнер, а самых военных компаний в России юридически нет.