В ЕС решили ударить по режиму Лукашенко новыми санкциями – СМИ

Александр Лукашенко / Reuters

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Соответствующее решение было принято в пятницу в Брюсселе, в ходе заседания глав МИД Совета ЕС.

Санкции коснутся лиц, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

"Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто", - сказал источник.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств Европейского Союза может быть согласовано решение о введении санкций против белорусских властей по причине нарушения прав человека на территории Беларуси.

В ЕС считают, что пакет ограничений должен быть введен против тех лиц, которые причастны к нарушению прав человека в Беларуси.