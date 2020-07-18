Пожар в соборе XV века во Франции удалось потушить

Пожар в соборе XV века во Франции потушили / Фото: @pldelauney / Twitter

Во Франции в Нанте потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла XV века.

Как рассказал представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа в эфире телеканала BFMTV, работы на объекте продолжаются.

"Огонь потушен, но операции продолжаются", — сказал он.

По словам пожарного, в обломках могут быть найдены элементы, важные для следствия или последующей реконструкции собора.

Риск обрушения собора – минимальный или полностью отсутствует. Спасатели планируют остаться на месте происшествия и ночью, чтобы выполнить все необходимые работы.

В прокуратуре не исключают, что причиной пожара стал поджог, это еще предстоит выяснить следствию.

Читайте такжеТрагедия в Карпатах и пожары в Чернобыле: эколог назвал главную причинуОтметим, возгорание появилось в трех местах: на уровне большого органа, а также по обе стороны от нефа (вытянутое помещение, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов). В результате пожара практически полностью разрушен большой орган, а платформа, на которой он располагается, нестабильна и может обрушиться. В то же время крыша не пострадала, ей разрушение не грозит.

Напомним, о пожаре в соборе Святых Петра и Павла XV века стало известно ранним утром 18 июля. Возгорание оценивалось как очень сложное.

Как ранее сообщалось, в старинном доме в Одессе на улице Бунина, 35 вспыхнул пожар.