В Китае обеспокоены появлением бубонной чумы

В Китае обнаружили бубонную чуму / Reuters

В автономном районе Китая Внутренняя Монголия внезапно обнаружили пациента, у которого диагностировали бубонную чуму. Заболевание спровоцировало обеспокоенность в государстве.

Как сообщает агентство Синьхуа, власти Китая уже предпринимают меры, чтобы предупредить вспышку.

Третий уровень эпидемиологического предупреждения объявлен после поступления в больницу города Баян-Нур пациента с подозрением на бубонную чуму. Медики отмечают, что существует опасность распространения чумы среди населения.

Угрозу усиливает тот факт, что вспышка бубонной чумы была зафиксирована на западе государства Монголии.

Читайте такжеВ Италии обнаружили два штамма Covid-19Как известно, бубонная чума — преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, переносимой паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека. Чума относится к особо опасным инфекциям. Бубонная чума развивается при проникновении возбудителя через кожу (как правило, при укусе инфицированной блохи), характеризуется болезненным воспалением лимфатических узлов с образованием "бубонов", чаще всего — паховых, реже — подмышечных, проявляется лихорадкой и выраженной интоксикацией.

Ранее сообщалось, что хантавирус в Китае впервые убил человека. СМИ писали, что мужчина внезапно умер от хантавируса в провинции Юньнань, и у него не было явных симптомов заболевания.

Напомним, врач-эпидемиолог Алла Мироненко заявила, что хантавирус – это не новое заболевание, оно природно-вирусное, его можно подхватить от грызунов, а передача вируса от человека к человеку невозможна.