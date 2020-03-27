Хантавирус в Украине: врач сказала, грозит ли стране вспышка болезни

В Украине не будет вспышки хантавируса, который переносят крысы, сообщила врач / УНИАН

Врач-эпидемиолог Алла Мироненко заявила, что хантавирус – это не новое заболевание, оно природно-вирусное, его можно подхватить от грызунов, а передача вируса от человека к человеку невозможна.

Хантавирус в Украине был зафиксирован, его периодически находили в разных регионах, рассказала медик в комментарии ГолосUA.

Собеседница сказала, что украинскому государству не грозит вспышка хантавируса.

"…Случаи заражения хантавирусом были в Украине… Этот вирус животного происхождения. Человек от человека заразиться не может", – поделилась эксперт.

Мироненко добавила, что в нашей стране нет вакцины от хантавируса, поскольку это заболевание не распространено.

"Хантавирус у нас периодически фиксировался в разных областях… Это редкое явление, поэтому вспышки хантавируса в Украине не будет", – заявила эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что хантавирус в Китае впервые убил человека. СМИ писали, что мужчина внезапно умер от хантавируса в провинции Юньнань, и у него не было явных симптомов заболевания.