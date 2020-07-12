Преимущество в 1%: обнародованы результаты выборов президента Польши

Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов / Фото: REUTERS

Действующий президент Польши Анджей Дуда, согласно данным экзит-полов, 12 июля одержал победу во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 50,4% избирателей.

Его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,6% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного социологической компанией Ipsos по заказу польского вещателя TVN24.

Следует добавить, что результаты предварительные, находятся в пределах статистической погрешности в 2%, поэтому на самом деле окончательного победителя президентских выборов назвать пока нельзя. Наблюдатели, между тем, отмечают, что Дуда "лишь на волосок" обошел Тшасковского.

/ Фото: Gazeta Wyborcza

По оценкам Ipsos, явка на выборах 12 июля составила 68,9%, что является абсолютным рекордом за историю независимой Польши.

Как отмечает Gazeta Wyborcza, желающих отдать голоса на выборах было так много, что в некоторых воеводствах приходилось использовать резервные бюллетени для голосования.

Ожидается, что официальные результаты второго тура президентских выборов Государственная избирательная комиссия огласит во вторник.

Напомним, Дуда вышел лидером и в первом туре, который состоялся 28 июня - тогда за него проголосовали 43,5% избирателей. За Тшасковского отдали голоса 30,46% человек.

Как ранее сообщалось, в Польше гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал заложить бомбу на избирательном участке во время выборов президента страны, которые проходят 12 июля.