Преимущество в 1%: обнародованы результаты выборов президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда, согласно данным экзит-полов, 12 июля одержал победу во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 50,4% избирателей.
Его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,6% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного социологической компанией Ipsos по заказу польского вещателя TVN24.
Следует добавить, что результаты предварительные, находятся в пределах статистической погрешности в 2%, поэтому на самом деле окончательного победителя президентских выборов назвать пока нельзя. Наблюдатели, между тем, отмечают, что Дуда "лишь на волосок" обошел Тшасковского.
По оценкам Ipsos, явка на выборах 12 июля составила 68,9%, что является абсолютным рекордом за историю независимой Польши.
Как отмечает Gazeta Wyborcza, желающих отдать голоса на выборах было так много, что в некоторых воеводствах приходилось использовать резервные бюллетени для голосования.
Ожидается, что официальные результаты второго тура президентских выборов Государственная избирательная комиссия огласит во вторник.
Напомним, Дуда вышел лидером и в первом туре, который состоялся 28 июня - тогда за него проголосовали 43,5% избирателей. За Тшасковского отдали голоса 30,46% человек.
Как ранее сообщалось, в Польше гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал заложить бомбу на избирательном участке во время выборов президента страны, которые проходят 12 июля.