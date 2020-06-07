В Вашингтоне прошел крупнейший с момента гибели Джорджа Флойда протест

У Белого дома прошли очередные протесты / dailynews.kz

В субботу, 6 июля, в США прошел 12-й день акций протестов против полицейской жесткости и в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. В Вашингтоне состоялся самый большой митинг с момента его смерти.

Об этом сообщает ВВС.

Люди собрались на акцию и скандировали множество лозунгов. Из-за протестов американские силовые структуры решили перекрыть большую часть центра Вашингтона.

"На 12-й день протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда, в США прошли огромные мирные митинги против расизма и жестокости полиции", - отмечается в сообщении.

Множество людей решили провести свое собрание возле Капитолия, Национальной аллеи и Белого дома.

Также мирные митинги прошли в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке.

Напомним, 25 мая после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб вследствие чрезмерно жестких действий сотрудника полиции, в США вспыхнула волна протестов, позже переросшая в массовые беспорядки.

В ходе событий полицейские арестовывали в прямом эфире журналистов, а также попадали в перестрелки с участниками протестов.

Президент Дональд Трамп грозился протестующим силовым разгоном, однако в Пентагоне наотрез отказались применить армию в сложившейся ситуации.