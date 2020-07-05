В США в День независимости произошла стрельба с погибшими

В Чикаго произошла стрельба, среди погибших дети / fbi.gov

В США в городе Чикаго на семейной вечеринке по случаю празднования Дня независимости произошла стрельба, жертвами которой стали пять человек, в том числе двое детей.

"Среди пяти человек, застреленных в Чикаго на семейной вечеринке четвертого июля, 7-летняя девочка и мальчик-подросток", — цитирует АР местную полицию.

По информации правоохранителей, четверо неизвестных мужчин открыли огонь по группе людей и скрылись с места происшествия. Две жертвы погибли на месте, еще две, в том числе 14-летний подросток, скончались в больнице.

Уточняется, что ранения в результате вооруженной атаки получили четыре человека, один из раненых находится в критическом состоянии, а остальные трое — в стабильном.

Очевидцы рассказывают, что инцидент начался с того, что подозреваемые вышли из автомобиля и внезапно начали стрелять в толпу.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, из разыскивает полиция. Мотив жестоко преступления пока остается неизвестным.

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