В США в День независимости произошла стрельба с погибшими

В США в городе Чикаго на семейной вечеринке по случаю празднования Дня независимости произошла стрельба, жертвами которой стали пять человек, в том числе двое детей.
"Среди пяти человек, застреленных в Чикаго на семейной вечеринке четвертого июля, 7-летняя девочка и мальчик-подросток", — цитирует АР местную полицию.
По информации правоохранителей, четверо неизвестных мужчин открыли огонь по группе людей и скрылись с места происшествия. Две жертвы погибли на месте, еще две, в том числе 14-летний подросток, скончались в больнице.
Уточняется, что ранения в результате вооруженной атаки получили четыре человека, один из раненых находится в критическом состоянии, а остальные трое — в стабильном.
Очевидцы рассказывают, что инцидент начался с того, что подозреваемые вышли из автомобиля и внезапно начали стрелять в толпу.
Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, из разыскивает полиция. Мотив жестоко преступления пока остается неизвестным.
Как ранее сообщалось, в Великобритании в городе Рединг неизвестный напал с ножом на прохожих в парке Форбери гарденс.
Как ранее сообщалось, в США началась новая волна протестов после того, как в городе Атланта, штат Джорджия, в пятницу вечером, 12 июня, полицейский застрелил 27-летнего темнокожего мужчину Рэйшарда Брукса.