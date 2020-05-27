Япония заманивает туристов: выплатят до 185 долларов за каждый день пребывания

Япония решила заманить туристов деньгами / Reuters

Коронавирус в Японии выявили у 16623 человек по состоянию на 27 мая, в стране умерли 846 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. В то же время страна терпит колоссальные убытки из-за отсутствия туристов - из-за инфекции был введен запрет на въезд граждан более чем из 100 стран и регионов.

Кроме того, планы на период проведения Олимпиады в Токио тоже рухнули.

По этой причине правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до $185 в день. Так, власти рассчитывают привлечь в страну иностранных путешественников, сообщает Kyodo News.

"Правительство Японии надеется возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, столь важную для экономики. В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, отправляющимся в Японию, могут начать выдавать субсидии в размере до 20 тыс. иен ($185) в день", - говорится в сообщении.

По данным издания, субсидии будут покрывать до половины расходов туристов во время пребывания в Японии. Они будут представлять собой ваучеры для использования в ближайших магазинах и ресторанах. Траты на саму поездку в Японию покрываться не будут.

По информации, инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель (сюда относятся и традиционные гостиницы рёкан) напрямую или с помощью японских туристических агентств.

Читайте такжеОтпуск после карантина: эксперт рассказал, что ждет украинских туристовНапомним, ранее сообщалось, Испания открывает границы для иностранных туристов после пандемии – они смогут свободно посещать страну с июля 2020 года.

"Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма", - заявил премьер страны Педро Санчес.

По его словам, туристы уже сейчас могут бронировать поездки, чтобы успеть выбрать удобное для себя время.