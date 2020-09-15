УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Новые Apple Watch и Ipad: компания Apple представила новинки года

15 сентября 2020, 22:04

Впервые мероприятие состоялось без новой версии iPhone.

Состоялась презентация новых Apple Watch
Состоялась презентация новых Apple Watch / Фото: Apple

В США компания Apple в рамках презентации 15 сентября представила новые гаджеты 2020 года – обновленные Apple Watch и Ipad.

Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале компании и впервые состоялось без самого ожидаемого события – представления новой версии iPhone.

Специалисты Apple в рамках презентации показали Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также iPad Air для активных пользователей.

Часы Apple Watch Series 6:

  • измерение кислорода в крови;

  • новый процессор Apple S6 — он на 20% мощнее предыдущего;

  • впервые в двух новых цветах — синем и красном;

  • функция родительского контроля;

  • множество новых циферблатов, среди них — мемоджи;

  • цена стартует с 400 долларов.

Часы Apple Watch SE:

  • часы в корпусе от Watch Series 4 с процессором предыдущего поколения S5;

  • без датчика измерения кислорода в крови;

  • цена стартует от 279 долларов;

/ Фото: Apple

Планшет iPad Air:

  • полностью новый дизайн с "безрамочным" экраном и сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу включения;

  • процессор Apple A14 — это первый на рынке мобильный процессор на 5-нанометровом техпроцессе;

  • разъем USB Type-C — можно подключать камеры, накопители, мониторы и множество других аксессуаров;

  • планшет получил несколько новых цветов: зеленый, голубой и розовый;

  • цена на iPad Air начинается от 599 долларов.

/ Фото: Apple

Планшет iPad 8:

  • работает на процессоре Apple A12;

  • предлагает 10-дюймовый дисплей с поддержкой стилуса Apple Pencil;

  • оснащен "смарт"-коннектором для клавиатуры;

  • цена стартует от 329 долларов

/ Фото: Apple

Также в ходе презентации генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что с 16 сентября пользователи смогут загрузить новые версии программного обеспечения на свои устройства. Речь идет об iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14.

В Apple уделили много времени сервису Apple One – он объединит большинство существующих подписок компании, плюс несколько новинок.

  • Напомним, первый миллион устройств был реализован спустя месяц после официального запуска продаж. Айпад стал одним из самых успешных продуктов корпорации Apple.

  • Знаменитый Мартин Скорсезе, после того как начал разработку фильма Убийцы цветочной Луны, согласился во всех своих фильмах, в первую очередь, показывать на Apple.

Apple iPad Air Apple Watch
Сейчас вы просматриваете новость «Новые Apple Watch и Ipad: компания Apple представила новинки года». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:05
В Ивано-Франковске на лавочке забыли гранатомет
22:59
В МИД Польши резко высказались о "выборах" в Крыму
22:38
Ученые назвали тип людей, который проживет меньше
22:30
Лукашенко сделал громкое заявление о "безопасном" паломничестве хасидов Видео
22:04
Новые Apple Watch и Ipad: компания Apple представила новинки года Видео
22:03
Коронавирус в Украине "ломанулся" вперед – за сутки почти три тысячи больных Видео
21:58
Динамо обыграло Аз Алкмаар и вышло в плей-офф Лиги Чемпионов Фото Видео
21:51
Как узнать, что у вас высокий сахар: симптом на ноге Видео
21:36
Путин вернется к Украине, как только покончит с Беларусью – экономист Видео
21:30
Оппозиция Беларуси надеется получить от ЕС кругленькую сумму
21:24
Коррупция в Слуге народа: помощника нардепа Юрченко взяли под стражу Видео
21:15
Сердечный приступ: 7 самых опасных вещей для сердца Видео
20:57
Пандемия коронавируса: власти Португалии пошли на отчаянный шаг
20:38
Гороскоп для всех на 16 сентября: назван главный счастливчик дня Видео
20:31
В оккупированном Симферополе из крана хлынули нечистоты
20:09
В Киеве Слуга народа значительно опередила ЕС – опрос
20:01
Глава МИД Израиля экстренно обратился к Зеленскому из-за хасидов
19:30
В Болгарии обнародовали имена россиян, которые отравили бизнесмена Новичком
19:30
Презентация Apple: смотреть онлайн, что покажут и цена Видео
19:20
Roshen купила Дворец культуры в Киеве для концертов
19:15
Михаил Боярский свалился без чувств в общественном месте
19:14
Средиземноморская диета: топ-3 интересных рецепта для гостей Видео
19:00
"Других вариантов нет": секретарь Навального озвучила его планы Видео
18:57
Близкий к ДТЭК Ахметова депутат требует уволить главу НКРЭКУ
18:48
"Позорище, фальшь, лицемерие": Волочкова накинулась на бывшего из-за свадьбы
18:36
В ЦИК озвучили предварительную дату выборов на Донбассе
18:27
Зеленский рассказал, чего ждет от покушения на Навального Видео
18:15
Дело Новака: у бывшего экс-главы Автодора нашли громадные тайники с деньгами
18:14
Названо лучшее итальянское фраголино новости компании
18:05
Участница Танців з зірками 2020 задумалась об уходе с шоу Видео
17:44
В Ивано-Франковске открывают школы и сады, вопреки "красной зоне" Видео
17:25
Мандалорец 2: появился первый официальный трейлер сериала Видео
17:02
Михаилу Ефремову нашли нового адвоката
16:58
Венедиктова высказалась о деле боевиков ЧВК Вагнера Видео
16:46
В Евросоюзе придумали, как накажут Россию за отравление Навального Видео
16:43
Фрукты, которые заставят вас похудеть: диетологи представили список Видео
16:13
Телеведущий стал ледибоем и рассказал об успехе у мужчин
16:11
Переболевшие Covid-19 остаются заразными - вирусолог Видео
15:47
Больше не хозяин: эксперт оценил жесты Лукашенко на встрече с Путиным
15:44
Медики поделились планом питания, который продлевает жизнь Видео
15:35
Зеленский оценил начало диалога с Путиным и рассказал о договоренностях Видео
15:27
Участница Танці з зірками объявила, что переболела коронавирусом
15:22
Возле Шумов на Донбассе подорвались военные Видео
14:55
Лукашенко нужен Путину для аннексии Беларуси - эксперт
14:43
Jerry Heil представила клип #Бомба_ракета_пушка_граната, снятый в супермаркете Видео
14:42
Оговорка по Фрейду: в Европарламенте Лукашенко назвали президентом Украины Видео
14:32
Когда ударят заморозки: украинцев напугали резким снижением температуры Видео
14:10
В СНБО объяснили, зачем россияне разблокировали ВКонтакте Видео
13:56
В Украине меняют правила карантина: Степанов рассказал подробности Видео
13:47
Михайлово чудо: все, что нужно знать о празднике – приметы и традиции Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять