Новые Apple Watch и Ipad: компания Apple представила новинки года

Впервые мероприятие состоялось без новой версии iPhone.
В США компания Apple в рамках презентации 15 сентября представила новые гаджеты 2020 года – обновленные Apple Watch и Ipad.
Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале компании и впервые состоялось без самого ожидаемого события – представления новой версии iPhone.
Специалисты Apple в рамках презентации показали Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также iPad Air для активных пользователей.
Часы Apple Watch Series 6:
измерение кислорода в крови;
новый процессор Apple S6 — он на 20% мощнее предыдущего;
впервые в двух новых цветах — синем и красном;
функция родительского контроля;
множество новых циферблатов, среди них — мемоджи;
цена стартует с 400 долларов.
Часы Apple Watch SE:
часы в корпусе от Watch Series 4 с процессором предыдущего поколения S5;
без датчика измерения кислорода в крови;
цена стартует от 279 долларов;
Планшет iPad Air:
полностью новый дизайн с "безрамочным" экраном и сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу включения;
процессор Apple A14 — это первый на рынке мобильный процессор на 5-нанометровом техпроцессе;
разъем USB Type-C — можно подключать камеры, накопители, мониторы и множество других аксессуаров;
планшет получил несколько новых цветов: зеленый, голубой и розовый;
цена на iPad Air начинается от 599 долларов.
Планшет iPad 8:
работает на процессоре Apple A12;
предлагает 10-дюймовый дисплей с поддержкой стилуса Apple Pencil;
оснащен "смарт"-коннектором для клавиатуры;
цена стартует от 329 долларов
Также в ходе презентации генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что с 16 сентября пользователи смогут загрузить новые версии программного обеспечения на свои устройства. Речь идет об iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14.
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Напомним, первый миллион устройств был реализован спустя месяц после официального запуска продаж. Айпад стал одним из самых успешных продуктов корпорации Apple.
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