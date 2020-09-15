Новые Apple Watch и Ipad: компания Apple представила новинки года

Состоялась презентация новых Apple Watch / Фото: Apple

В США компания Apple в рамках презентации 15 сентября представила новые гаджеты 2020 года – обновленные Apple Watch и Ipad.

Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале компании и впервые состоялось без самого ожидаемого события – представления новой версии iPhone.

Специалисты Apple в рамках презентации показали Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также iPad Air для активных пользователей.

Часы Apple Watch Series 6:

измерение кислорода в крови;

новый процессор Apple S6 — он на 20% мощнее предыдущего;

впервые в двух новых цветах — синем и красном;

функция родительского контроля;

множество новых циферблатов, среди них — мемоджи;

цена стартует с 400 долларов.

Часы Apple Watch SE:

часы в корпусе от Watch Series 4 с процессором предыдущего поколения S5;

без датчика измерения кислорода в крови;

цена стартует от 279 долларов;

/ Фото: Apple

Планшет iPad Air:

полностью новый дизайн с "безрамочным" экраном и сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу включения;

процессор Apple A14 — это первый на рынке мобильный процессор на 5-нанометровом техпроцессе;

разъем USB Type-C — можно подключать камеры, накопители, мониторы и множество других аксессуаров;

планшет получил несколько новых цветов: зеленый, голубой и розовый;

цена на iPad Air начинается от 599 долларов.

/ Фото: Apple

Планшет iPad 8:

работает на процессоре Apple A12;

предлагает 10-дюймовый дисплей с поддержкой стилуса Apple Pencil;

оснащен "смарт"-коннектором для клавиатуры;

цена стартует от 329 долларов

/ Фото: Apple

Также в ходе презентации генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что с 16 сентября пользователи смогут загрузить новые версии программного обеспечения на свои устройства. Речь идет об iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14.

В Apple уделили много времени сервису Apple One – он объединит большинство существующих подписок компании, плюс несколько новинок.