Новые потери оккупантов РФ: стало известно об авиакатастрофе в Беларуси

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В Беларуси в районе 21:00 четверга, 10 марта, жители Лунинца (Брестская область) слышали сильный взрыв и видели яркую вспышку.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва у жителей тряслись окна, в некоторых домах от силы взрыва вылетали стекла, пишет Мotolko.help.

Также сообщается о прибытии вертолетов и пожарных, а также большого количества белорусских и российских военных. Также в деревне Дребск (Лунинецкий район) были слышны два хлопка, после которых началось зарево, как при лесном пожаре.

По предварительной информации, в районе Кожан-Городок мог упасть самолёт или вертолёт. В данный момент идёт поисковая операция. Поступает информация, что вертолёт МО РБ вылетел с аэродрома в Мачулищах в Лунинец.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что у сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты.

Отмечается, что недавно украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Вражеский летчик катапультировался, но погиб.