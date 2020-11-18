Новый президент Молдовы призвала разморозить отношения с Украиной

Майя Санду встретилась с послом Марком Шевченко / Фото: Facebook/Действие и солидарность

Победитель на выборах президента Молдовы Майя Санду призвала разморозить отношения с Украиной для дальнейшего совместного плодотворного сотрудничества.

„У нас много общих проблем, а также много возможностей, которые мы можем вместе реализовать. Мы должны вывести Молдову из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной. В то же время, мы обсудили синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции", — заявила Санду в ходе встречи с послом Украины в Молдове Марком Шевченко. Результаты опубликованы на странице партии Действие и солидарность в Facebook.

По словам главы государства, страны имеют много общих проблем и возможностей, а также подчеркнула важность стратегического партнерства между ними. Санду надеется на возобновление диалога в ближайшее время.

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