Новый президент Молдовы призвала разморозить отношения с Украиной

Новый лидер страны полагает, что общими могут стать вопросы европейской интеграции.
Победитель на выборах президента Молдовы Майя Санду призвала разморозить отношения с Украиной для дальнейшего совместного плодотворного сотрудничества.
„У нас много общих проблем, а также много возможностей, которые мы можем вместе реализовать. Мы должны вывести Молдову из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной. В то же время, мы обсудили синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции", — заявила Санду в ходе встречи с послом Украины в Молдове Марком Шевченко. Результаты опубликованы на странице партии Действие и солидарность в Facebook.
По словам главы государства, страны имеют много общих проблем и возможностей, а также подчеркнула важность стратегического партнерства между ними. Санду надеется на возобновление диалога в ближайшее время.
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2 ноября Центризбирком Молдовы объявил первые результаты президентских выборов. В избирательной гонке с отрывом в почти 3% лидировала бывший премьер-министр страны Майя Санду.
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