Новый удар по Лукашенко: в ЕС рассказали, за что накажут Минск

Александру Лукашенко грозят санкции / Reuters

Европейский союз готовит новый пакет ограничительных мер в отношении официального Минска.

Как говорится в сообщении Европейской службы внешних связей, об этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Боррель подчеркнул, что новый пакет ограничительных мер ЕС по Беларуси включает в себя санкции против Александра Лукашенко.

По его словам, ЕС продолжает поддерживать предложение нынешнего и предстоящего Действующего председательства ОБСЕ по содействию инклюзивному национальному диалогу в Беларуси.

Высокий представитель выразил сожаление по поводу того, что Беларусь как государство-участник ОБСЕ не откликнулось на это предложение, и призвал Россию как государство-участник ОБСЕ поддержать эту инициативу.

Боррелль также добавил, что белорусский народ имеет демократическое право избирать своего президента посредством новых, свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства.

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Ранее спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил о том, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси.

По его словам, соответствующее решение может быть принято в случае применения боевого оружия против участников протестов.