Новый удар по Лукашенко: в ЕС рассказали, за что накажут Минск

Новый пакет ограничительных мер ЕС предусматривает санкции против Александра Лукашенко.
Европейский союз готовит новый пакет ограничительных мер в отношении официального Минска.
Как говорится в сообщении Европейской службы внешних связей, об этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Боррель подчеркнул, что новый пакет ограничительных мер ЕС по Беларуси включает в себя санкции против Александра Лукашенко.
По его словам, ЕС продолжает поддерживать предложение нынешнего и предстоящего Действующего председательства ОБСЕ по содействию инклюзивному национальному диалогу в Беларуси.
Высокий представитель выразил сожаление по поводу того, что Беларусь как государство-участник ОБСЕ не откликнулось на это предложение, и призвал Россию как государство-участник ОБСЕ поддержать эту инициативу.
Боррелль также добавил, что белорусский народ имеет демократическое право избирать своего президента посредством новых, свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства.
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Ранее спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил о том, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси.
По его словам, соответствующее решение может быть принято в случае применения боевого оружия против участников протестов.
- 2 октября, участники саммита Евросоюза пришли к соглашению по поводу санкций в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к участникам мирных протестов в Беларуси.
- Позже был был обнародован санкционный список из 44-х белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси. Александра Лукашенко в этом списке нет.
- Беларусь отреагировала на принятие Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских должностных лиц ответным санкционным списком.
- Российская Федерация присоединилась к санкциям Беларуси против Европейского Союза, которые были введены в ответ на аналогичный шаг ЕС.
- 2 октября в МИД Украины заявили о том, что наша страна обеими руками поддерживает введение жестких санкций против Беларуси со стороны Европейского союза. Киев планирует присоединиться к ним.
- 12 октября, в Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Это решение приняли главы министерств иностранных дел.