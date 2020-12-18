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Новый удар по России: Путину запретили посещать Олимпиаду и мировые соревнования

18 декабря 2020, 10:18
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Владимир Путин и топ-чиновники России не смогут официально посетить чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Путин
Путин и чиновники из России не смогут попасть на соревнования, даже если их туда пригласят - CAS / Reuters

Российскому президенту Владимиру Путину, а также политикам и чиновникам из РФ, запрещено на официальном уровне посещать крупные спортивные мероприятия в ближайшие два года. Они не смогут приехать на турниры даже в случае приглашения.

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) своим вердиктом по спору Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства.

Помимо Владимира Путина, масштабные спортивные мероприятия запрещено посещать российским министрам, заместителям министров, главе правительства и его заместителям, а также депутатам Государственной думы РФ. Политики и чиновники не смогут приехать даже в том случае, если их пригласят лидеры стран, которые организовывают спортивное соревнование, или же спортивные деятели.Читайте такжеРоссия подтвердила подачу апелляции на решение WADA

Допинговый скандал и дисквалификация России

  • Сборная России в декабре 2017 года была отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее по причине скандала с применением допинга. Тогда в употреблении допинга заподозрили около 300 российских спортсменов.
  • Всемирное антидопинговое агентство в 2019 году открыло более 100 дел против российских спортсменов. 9 декабря Исполком WADA отстранил сборную РФ от участия в масштабных международных турнирах на 4 года. Запрет распространяется на Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу.
  • Такие санкции связаны с тем, что в WADA обнаружили фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.
  • Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вердиктом от 17 декабря фактически смягчил решение WADA, сократив дисквалификацию России на срок до 2 лет. Москва по-прежнему должна выплатить 1,27 миллионов долларов компенсации издержек по допинговому делу.
  • Российским спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом на двух следующих Олимпийских играх и ЧМ-2022 по футболу в Катаре в том случае, если их допинг пробы будут отрицательными.
новости России Лозанна Владимир Путин Допинг-скандал
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