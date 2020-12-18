Новый удар по России: Путину запретили посещать Олимпиаду и мировые соревнования

Путин и чиновники из России не смогут попасть на соревнования, даже если их туда пригласят - CAS / Reuters

Российскому президенту Владимиру Путину, а также политикам и чиновникам из РФ, запрещено на официальном уровне посещать крупные спортивные мероприятия в ближайшие два года. Они не смогут приехать на турниры даже в случае приглашения.

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) своим вердиктом по спору Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства.

Помимо Владимира Путина, масштабные спортивные мероприятия запрещено посещать российским министрам, заместителям министров, главе правительства и его заместителям, а также депутатам Государственной думы РФ. Политики и чиновники не смогут приехать даже в том случае, если их пригласят лидеры стран, которые организовывают спортивное соревнование, или же спортивные деятели.Читайте такжеРоссия подтвердила подачу апелляции на решение WADA

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