"Нравы там людоедские": Сотник рассказал, кто может заменить в РФ Пригожина в роли "бунтаря"

По мнению эксперта Александра Сотника, санкционное давление на РФ со стороны Запада медленно раскалывает российские элиты.

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По мнению Александра Сотника, не так важно, кто именно заменит Евгения Пригожин / коллаж Главред, фото УНИАН

Не так важно, кто именно займет место покойного Евгения Пригожина в российской внутриполитической грызне. Ведь если Путин выпустит из рук рычаги управления страной-агрессором РФ, то вся она быстро погрузится в кровавый хаос. Об этом сказал во время чата с читателями Главреда журналист и публицист Александр Сотник

"Все может произойти. Россия – это такая территория кривых зеркал и непредсказуемости. Например, в 2018 году было понятно, что после Путина будет Путин. Тогда элитки с этим согласились, хоть и выпустили лошадку Собчак поскакать по цирковой арене в виде спойлер-кандидатши. Она немножко поскакала, все немножко поржали, и все хорошо. А теперь всем понятно, что дед пойдет до 2030 года, но такого единения в элитках и такой обреченности, как в 2018-ом, нет, потому что нет единого взгляда на итоги авантюры, в которую Путин втравил Россию. Ведь и тут Пригожин очень четко сказал: "Если деревня попала в "блудняк" [на криминальном жаргоне: сложная ситуация, чреватая серьезными неприятностями – Главред], то нужно мочить до последнего". Вот к этому "блудняку" Путина уже даже в элитках неоднозначное отношение, причём уже достаточно давно. И к этому пенькосовательному циклу (президентские выборы в РФ, – Главред), к которому сейчас подводит Путин, элитка подходит не в том благостном единодушии, каким оно было шесть лет назад. У них внутренние метания, они видят, что стабильности нет, что санкции работают", – сказал он.

По мнению Сотника, санкционное давление на РФ со стороны Запада медленно раскалывает российские элиты.

"Вон Михаил Задорнов, бывший министр финансов, сказал, что Россия, конечно, торгует с Индией нефтью с большим дисконтом (потому что больше ее никто особо не покупает), только вот 39 миллиардов долларов получить Россия не может, потому что продает нефть за рупии, а это неконвертируемая валюта. И что теперь с этими рупиями делать? Они никому в мире не нужны. Можно сколько угодно говорить о дедолларизации и деевроизации, но что с рупиями делать – не ясно. Поэтому и рубль стал тяжелее воздуха, и никуда от этого не деться. Санкционное проклятие работает, хоть "Искандеры" и ржут, как лошади в конюшне. Ржите дальше, вот только потом будет хуже", – сказал он.

Сотник считает, что ситуация в российских элитах сейчас достаточно напряженная.

"Все всё видят. Одно дело – группировка Путина, которая понимает, что, как только Путину снесут башку, им всем автоматически сразу тоже, причем не только им, но и их семьям. Как только Путину кирдык, сразу же будет кирдык и Кривоногих [именно Светлане Кривоногих приписывают роман с диктатором Путиным – Главред], и его дочке, и Медведеву, и его сыну. Их всех вырежут, ведь нравы там людоедские. Это северное Конго с соответствующими нравами. Потому эта группировка будет до конца вместе со своим главарем держаться и цепляться. А другая группировка говорит, что могла бы разрулить ситуацию, и она может попробовать, потому что, если не попытается, всей пещере кранты. Через какое-то время, не сразу. Поэтому они и смотрят на горизонт", – подытожил он.

Напомним, ранее Александр Сотник рассказал, могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву. По его словам, российские оккупационные войска вряд ли смогут устроить мятеж и пойти на Москву, ведь у них нет критического сознания.

Также Сотник рассказывал, после каких действий ВСУ армия РФ начнет бежать. Он отметил, что оккупанты побегут тогда, когда фронт посыплется. Но для того, чтобы оборона российских захватчиков посыпалась, украинские военные должны пройти дальше первой линии обороны.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

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