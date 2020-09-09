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Объединение России и Беларуси: эксперт оценил шансы создания союзного государства

9 сентября 2020, 06:33

Если Россия отвернется от Лукашенко, то Запад просто разорвёт "батьку" на части.

Лукашенко
Лукашенко попал в капкан, считает Жданов/ Reuters

Во время анонсированной встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина будет обсуждаться поэтапный план слияния Беларуси и России в новое союзное государство.

Такое мнение высказал изданию Главред военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"При этом мнением Лукашенко уже никто не будет интересоваться, никто не будет спрашивать, на что он согласен, на что – нет. Думаю, Путин вообще припомнит 2018 год и захочет отыграться на Лукашенко. Ведь тогда была готова вся правовая база для создания нового единого государства, которое Путин рассчитывал преподнести россиянам как подарок после своего очередного избрания (неслучайно тогда активно раскручивалась идея о Путине как о "собирателе земель русских"), но Лукашенко дал задний ход, начав с того, что обломал россиянам вхождение Беларуси в рублевую зону", - считает Жданов.

По мнению военного эксперта, теперь у Лукашенко будет год-два для решения всех политических, экономических и финансовых вопросов, необходимых для слияния двух государств.

Жданов добавил, что если в 2018 году Лукашенко предлагали должность главы объединенного парламента в новом союзном государстве, но она его не устроила – он претендовал, как минимум, на премьер-министра, то теперь Лукашенко "перебирать особо не будет".

"Потому что ситуация в Беларуси такова, что, если Россия отвернется от неё и от Лукашенко, то Запад просто разорвёт батьку на части. Практически Лукашенко сейчас держится только за счёт российских штыков",- считает Жданов.

Военный эксперт отметил, что Лукашенко сейчас стоит перед выбором без выбора.

"Он попал в капкан, и теперь всё зависит от решения Путина. В принципе, Лукашенко и сейчас могут предложить должность главы парламента или должность секретаря госсовета, поскольку в той структуре, которую хочет выстроить Путин под себя, не будут важны никакие другие должности: фактически будет создана конституционная монархия под главу госсовета. И, скорее всего, будет предусматриваться преемственность власти, оглашение наследника. Шут у трона, то есть господин Жириновский, как-то сказал, что это были последние выборы в Российской Федерации", - резюмировал Жданов.

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Как сообщал Главред, эксперт в области международной политики Тарас Семенюк заявил, что в ближайшем будущем проект союзного государства России и Беларуси будет реализован на полноценном уровне. По его мнению, действующему главе РБ Александру Лукашенко гарантируют безопасность, за которую он заплатит суверенитетом своей страны.

Александр Лукашенко Владимир Путин новости России новости Беларуси Олег Жданов Союзное государство
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