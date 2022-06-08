"Обрекает на смерть миллионы людей": в Италии набросились на Россию

Италия и Россия / pixabay

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что миллионы людей могут умереть от голода, если Россия не снимет блокировку украинских портов в Черном море.

По словам главы МИД Италии, следующие несколько недель будут играть важную роль в разрешении глобального продовольственного кризиса, пишет The Guardian.

"Я хочу четко сказать, что мы ожидаем четких и конкретных сигналов от России, потому что блокировать экспорт зерна - значит держать в заложниках и обрекать на смерть миллионы детей, женщин и мужчин", - заявил Ди Майо.

В свою очередь министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб отметил рост цен на топливо и основные продукты питания в его стране. Он призвал прекратить войну в Украине "любой ценой".

"Мир не может продолжать находиться у власти военных кризисов в Европе или других регионах мира", – добавил Бу Хабиб.

Напомним, 6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с рядом стран и ООН по разблокированию портов для беспрепятственного вывоза зерна. Глава государства добавил, что обсуждал этот вопрос и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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