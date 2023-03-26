Оцепление войсками НАТО всех объектов: Сотник назвал сценарий лишения РФ ядерного оружия

После распада агрессора Российской Федерации миру будет легче договориться с новыми государствами по вопросу ядерного оружия, считает Александр Сотник.

Западу не удастся договориться с Путиным по ядерному разоружению - Сотник / УНИАН, ua.depositphotos.com

Для ядерного разоружения страны-оккупанта России нужна воля Запада и оцепление войсками НАТО всех российских ядерных объектов. Они должны перейти под контроль миротворцев. После распада РФ миру будет легче договориться с новыми государствами по вопросу ядерного оружия, предложив им в обмен продовольствие. Об этом заявил журналист, писатель и публицист Саша Сотник.

В чате на Главреде он рассказал о том, что для лишения российского государства ядерного оружия нужна воля западного мира. Войска Североатлантического альянса должны оцепить все ядерные объекты РФ.

"Для этого должна быть воля всего Запада. Это очень сложно. Да и мы не знаем, в каком состоянии ядерный арсенал России, каков был уровень качества его обслуживания. Чтобы разоружить Россию, нужно, во-первых, чтобы войска НАТО оцепили все ядерные объекты, включая АЭС, дабы те находились под охраной миротворческого контингента. Ни в коем случае нельзя доверять аборигенам, совкопитекам, поскольку они абсолютно расчеловечились, оскотинились", - считает Сотник.

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По его словам, в новых условиях, когда РФ потерпит поражение от Украины, Россия раздробится, а на ее месте появятся новые государства.

Разразится кризис, в результате чего миру будет легче договориться с этими субъектами по вопросам ядерного оружия.

"Поражение России в Украине (а оно будет) запустит процессы дробления территории РФ по областям, по отдельным национальным образованиям. И у каждого местного князька будет своя ЧВК – денег они воровали много, и теперь эти деньги можно будет конвертировать в ЧВК. Работы практически никакой не будет, поскольку всё разворовано, производственной базы практически нет, и в таких условиях заработать денег простой глубинарий, мохнатик сможет, только воюя с оружием в руках на стороне какого-либо князька. Наличие этого ЧВК будет гарантировать местному князьку, что его завтра не грохнут, и что он будет дальше удерживать власть в этом регионе. По такой модели будут развиваться все эти регионы.

Кстати, старый нарратив о том, что дробление России очень опасно, потому что тогда будет много новых стран с ядерным оружием, а с ними тяжелее договориться, уверен, был придуман на Лубянке. Всё это неправда. С ними как раз будет проще договориться в обмен на бусики и жратву. Это с Путиным не договориться – у него геополитическое величие в черепе. Он недоговороспособен, он псих", - отметил Сотник.

Также он добавил, что после поражения РФ российские войска вернутся домой, после чего там начнется война всех против всех.

"Как только эти процессы запустятся (а они запустятся обязательно), как только российская армия получит по щам, и станет понятно, что их выдавливают, они вернутся назад, в Россию, злющие, как ядовитые змеи, которые огребли в Украине, и уже дома будут беспредельничать. Вот там начнётся настоящий хаос и война всех против всех", - подчеркнул Александр Сотник.

Смотрите чат на Главреде с журналистом Александром Сотником

Путин угрожает разместить ядерное оружие в Беларуси

Директор агрессора России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва якобы "намерена" привезти свое тактическое ядерное оружие в Беларусь. На территории РБ до 1 июля планируют завершить строительство хранилища тактического ядерного оружия. Минск, по словам Путина, дескать, "не получит контроля над ядерными зарядами".

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) и Пентагон сообщили, что на данный момент нет признаков готовности России применить ядерное оружие. В тоже время на Западе полагают, что пока у Путина есть ядерное оружие, Европа не будет в безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что заявление Путина о планах по размещению ядерного оружия в Беларуси – шаг к дестабилизации ситуации в республике. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

Война России против Украины: