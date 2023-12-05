'Очень мужественно': США оценили прогресс контрнаступления ВСУ

США в дальнейшем будут поддерживать Украину, а пакет помощи возможно одобрят в ближайшее время.

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США назвали достижение контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Council on Foreign Relations

В США продолжают поддержку Украины. Вооруженные силы Украины достигли значительных результатов во время летнего контрнаступления. Об этом сказал официальный представитель Госдепартамента США, Дэниел Сайзек, в интервью "РБК-Украина".

"Что касается контрнаступления, Украина вернула себе территорию и открыла морские пути. Это значительное достижение. Украинские военные действовали очень мужественно", - отметил политик.

Он добавил, что США продолжают вести регулярные консультации с правительством Украины, особенно по ситуации на фронте.

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"Наше государство получает информацию о том, что происходит прямо от президента Зеленского, и мы понимаем, что это тяжелая ситуация. Однако правительство США считает, что Вооруженные Силы Украины уже показывали свои способности. И сейчас надо думать о том, что будет дальше", - добавил Сайзек.

Поддержка Соединенных Штатов

По словам представителя Госдепартамента США, результаты контрнаступления ВСУ не должны влиять на уровень поддержки от Соединенных Штатов. Существует возможность, что пакет помощи для Украины будет одобрен в ближайшее время.

"Что мы знаем сейчас? Президент Байден направил Конгрессу США запрос на 61 миллиард дополнительной военной помощи Украине, и этот вопрос обсуждается именно сейчас в Конгрессе", - добавил он.

Сайзек сказал, что двухпартийная поддержка Украины продолжается в Конгрессе и администрация президента Байдена надеется на быстрое утверждение нового пакета помощи Украине. Что касается возможности одобрения помощи в этом году, политик подчеркнул, что, хотя точно предсказать будущее невозможно, президент Байден активно просит об этом пакете помощи. Поэтому это может произойти в ближайшем будущем.

Военная помощь от США

Напомним, поставки военной помощи Украине от США могут прекратиться, если Конгресс не одобрит финансирование. Это сообщил советник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан во время брифинга. Сейчас Конгресс рассматривает вопрос о поддержке Украины.

Как ранее сообщал Главред, Палата представителей США 15 ноября приняла проект двухэтапного временного финансирования правительства, в котором не предусмотрено выделение средств для помощи Украине и Израилю. Этот законопроект, внесенный спикером Майком Джонсоном, имеет целью избежать возможного "шатдауна".

Также заместитель спикера Пентагона, Сабрина Сингх, объявила, что Соединенные Штаты Америки планируют и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь. Однако, она указала, что размеры этих пакетов будут меньше.

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