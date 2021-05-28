Одиозная Поклонская покинула партию Путина и "наденет китель"

Поклонская покинула партию Путина / Фото: Вконтакте/Наталья Поклонская

Бывшая скандальная "прокурор" аннексированного Крыма, которая является депутатом Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия", заявила, что не будет участвовать в праймериз, поскольку "нашла себе новую работу".

"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже", - сказала Поклонская в обращении к избирателям.

При этом она добавила, что "снова сможет надеть китель", но ради сохранения интриги не стала уточнять, какой именно.

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