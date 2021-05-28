Одиозная Поклонская покинула партию Путина и "наденет китель"

Бывшая прокурор оккупированного Крыма заявила о том, что покидает партию Единая России из-за того,что нашла другую работу.
Бывшая скандальная "прокурор" аннексированного Крыма, которая является депутатом Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия", заявила, что не будет участвовать в праймериз, поскольку "нашла себе новую работу".
"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже", - сказала Поклонская в обращении к избирателям.
При этом она добавила, что "снова сможет надеть китель", но ради сохранения интриги не стала уточнять, какой именно.
Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
- В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
- НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
Автор: Екатерина Трохимчук